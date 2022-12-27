Кинопоиск назвал самые популярные фильмы и сериалы в 2022 году

Рейтинг возглавил сериал «Монастырь»

Кинопоиск опубликовал топ-20 самых популярных тайтлов в 2022 году среди зрителей видеосервиса. Лидером чарта стал сериал «Монастырь» с Настей Ивлеевой и Филиппом Янковским в главных ролях. С момента премьеры проекта, 19 ноября, его посмотрело более 2 млн подписчиков Кинопоиска. Всего в уходящем году подписчики Яндекс.Плюса больше двух миллиардов часов смотрели сериалы, фильмы, мультфильмы, телеканалы и спортивные трансляции на Кинопоиске.

Топ популярных фильмов и сериалов в 2022 году:

1) «Монастырь»

2) «Мажор»

3) ВЕНОМ 2

4) ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ

5) «Нулевой пациент»

6) ВЫШКА

7) ДЮНА

8) ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ

9) «Триггер»

10) ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ

11) «Закрыть гештальт»

12) «Конец света»

13) «Два холма»

14) ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ

15) ЛУЛУ И БРИГГС

16) ГАРРИ ПОТТЕР 20 ЛЕТ СПУСТЯ: ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХОГВАРТС

17) ЗВЕРОПОЙ 2

18) «Засланец из космоса»

19) ОТРЯД САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ

20) ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК