На Киностудии им. Горького планируется большая реконструкция павильонов

Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская

Две площадки Киностудии им. М. Горького, расположенные в районах Ростокино и Левобережный, будут реконструированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

«Предполагается освобождение территорий от устаревших строений, не соответствующих сегодняшним запросам индустрии, а также строительство новых современных корпусов», – заявила она.

На площадке по улице Сергея Эйзенштейна, где располагается четырнадцать строений киностудии, предусмотрена реконструкция пяти корпусов площадью 21,6 тысяч квадратных метров и строительство трех новых – на 14,7 тысяч квадратных метра.

В частности, там будет проведена реконструкция трансформаторной подстанции, котельной, двух павильонов и корпуса съемочных студий. В новых, планируемых к строительству зданиях появятся центр реквизита, студия цифрового контента и музей.

На площадке студии на Валдайской улице планируется демонтировать все существующие строения киностудии из-за их изношенности и возвести шесть корпусов, соединенных между собой. Среди них – административно-офисный блок, два комплекса для съемочных студий и другие вспомогательные здания. Общая площадь объектов составит 59,7 тысяч квадратных метров.

Фото: официальный сайт Киностудии им. М. Горького