Фильм-победитель «Кинотавра» выйдет в российский прокат

«Море волнуется раз» Николая Хомерики появится на больших экранах 4 ноября

Драма МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ РАЗ, признанная лучшей на 32-м Открытом российском кинофестивале «Кинотавр», получила дату выхода в кинотеатрах. Компания Planeta Inform Film Distribution выпускает 4 ноября картину режиссера Николая Хомерики в кинопрокат.

По сюжету, Коля и Саша прячутся от всех в старом домике посреди леса. Они влюблены, и мир вокруг кажется им странным и чудесным. Но идиллию летних солнечных дней то и дело нарушают ночные кошмары.Саше снится, как ее накрывает огромной волной. Однажды ребята встречают загадочную супружескую пару, живущую по соседству.Мужчина и Женщина очень похожи на них самих. С их помощью молодые попробуют разобраться в своих чувствах.

Роли в проекте исполнили: Ольга Бодрова, которую признали лучшей актрисой на минувшем «Кинотавре», Валерий Степанов, Андрей Смоляков и Юлия Ауг. Авторы сценария: Николай Хомерики, Александр Родионов. Продюсером проекта выступает Роман Борисевич. Оператор — Николай Желудович.