Kion отчитался по итогам деятельности в третьем квартале 2021 года

Информация стала доступна после публикации результатов Группы МТС

Согласно отчету группы МТС, выручка в России составила 136,4 млрд рублей (+8,5% год к году за девять месяцев 2021-го) и 138,2 млрд рублей у всей группы (+8,4% год к году за девять месяцев 2021-го).

Что касается «МТС Медиа», количество абонентов ТВ- и ОТТ-сегментов увеличилось до 7,8 млн (+25%). Из них 3,5 млн приходятся на Kion. Также глава «МТС Медиа» Игорь Мишин отметил, что за полгода онлайн-кинотеатр представил аудитории 21 оригинальный проект.

Количество часов, потраченных на просмотр контента Kion на платформе в неделю в третьем квартале, составляет 3,8 часов, отметил Игорь Мишин. Для сравнения, во втором квартале этот показатель составлять 3,2 часов.

Кроме того, выручка «МТС Медиа» за девять месяцев 2021 года составляет 9,9 млрд рублей.