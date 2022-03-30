Kion представил новинки апреля 2022 года

Премьеры оригинальных проектов и различные кинорелизы

Originals-проекты Kion:

• В апреле — премьера совместного сериала Kion, Premier и телеканала ТВ-3 «Нереалити»

Это десятисерийное социальное драмеди Бориса Хлебникова и Анны Пармас о бывшей звезде реалити-шоу, которая спустя 10 лет жизни «в телевизоре» вынуждена вернутся в реальность родного провинциального города и начать новую жизнь. Главные роли в проекте исполнили Ольга Дибцева, Инга Оболдина, Николай Фоменко, Виталий Даушев, Мирослава Малахова, Лика Нифонтова, Анна Рыцарева, Алексей Розин, Наталья Потапова. Режиссер: Анна Пармас. Генеральные продюсеры: Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Плотников, Борис Хлебников, Игорь Мишин.

• В апреле — драмеди СИНДРОМ ЖИЗНИ Марии Шалаевой

Главной героине Елизавете Петровне 82 года. Она только что похоронила мужа. Всю свою жизнь она посвятила ему и дочери, и теперь не видит смысла жить дальше. Разбирая письменный стол покойного мужа, она обнаруживает письмо. В нём — тайна, которую муж хранил от неё всю свою жизнь — историю своей французской любви, и ребенка, рождённого вне брака. 82-летняя вдова пытается сообщить эту шокирующую новость своей дочери и внуку. Главные роли исполнили Светлана Немоляева, Мария Сокова, Александр Лавут, Татьяна Догилева, Фархад Махмудов, Максим Лагашкин, Максим Викторган, Владимир Гуськов, Полина Лазарева, Алексей Шахбанов, Эстер Вавилонская. Режиссер – Мария Шалаева, над сценарием работали Мария Шалаева, Антонина Зикеева при участии Ларисы Бочаровой. Генеральный продюсер: Игорь Мишин. Продюсеры: Борис Гуц, Максим Муссель, Мария Шалаева.



Эксклюзивные и со-эсклюзивные полнометражные фильмы:

• В апреле — документальный фильм САБАЙЯ

Фильм рассказывает о группе людей, отправившихся в сирийский лагерь на Ближнем Востоке, чтобы, рискуя жизнью, спасти женщин, попавших в плен к террористам, и помочь им начать новую жизнь.

• В апреле — со-эксклюзивная премьера фильма ПЛАСТ

По сюжету большой Босс Евгений Сергеевич поручает Славе и Жене реализовать партию контрабандного солнечного камня. Слава и Женя друзья, которые промышляют янтарем с детства. В 90-е у Славы и Жени был шанс подняться, стать обеспеченными людьми, но одно обстоятельство, произошедшее по вине Славы навсегда лишило их этой возможности. После получения от Евгения Сергеевича большой партии, в голове у Жени возникает план, как быстро разбогатеть и стать тем человеком, которым он всегда мечтал быть. На что способен Женя чтобы добиться своей цели, и есть ли место дружбе, когда речь идет о больших деньгах?

В апреле — со-эксклюзивная премьера российской комедии ДОКТОР СВИСТОК

В центре сюжета Арсен из приморского Дагомыса с детства, который мечтал стать пластическим хирургом. Его мечта почти сбылась — он устроился в московскую клинику пластической хирургии… администратором. У Арсена не было медицинского образования, но хорошо получалось зарабатывать, выдавая китайские импланты за швейцарские или продавая пациенткам место в очереди. Все у него было схвачено, пока у очередной звезды шоу-бизнеса «свежий тюнинг» не взорвался прямо на борту самолета! Вместе с фейковыми имплантами в клочья разлетелась и карьера Арсена — он вынужден бежать из Москвы в родной Сочи. Где, в чем он уверен, его богатый опыт позволит открыть собственную клинику и сделать этот мир лучше! Ну или, по крайней мере, больше.