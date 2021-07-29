Kion рассказал о главных новинках августа
В онлайн-кинотеатре выйдут как оригинальные проекты, так и множество знакомых сериалов и фильмов
Originals-проекты KION:
- 25 августа — премьера документального триллера «Коса»
«Коса» — история о необыкновенной девушке с ярким, но надломленным внутренним миром. Будучи следователем, она расследует серию преступлений, связанных с загадочными убийствами молодых девушек на Куршской косе. Получится ли у героини раскрыть таинственную серию убийств? Многосерийный детектив Игоря Волошина стал совместным проектом «МТС Медиа» и Продюсерской компании «Среда». Главные роли в сериале исполнили Линда Лапиньш и Александр Горбатов.
- 9 августа — премьера оригинального тревел-шоу «Лето – это море» и «Лето – это деревня»
Проект предлагает провести отпуск вместе с блогерами и увидеть два варианта отдыха: поездка к морю на машине или визит к бабушке и дедушке в деревню. В рамках проекта, часть популярных тик-ток блогеров отправятся за приключениями в деревню, а другая часть — на море, откуда в формате блога будут рассказывать о пережитых приключениях.
Проект включает в себя два направления: «Лето – это море» и «Лето – это деревня». Каждая из частей состоит из 12 выпусков.
Также в августе каталог онлайн-кинотеатра пополнится новым зарубежным и отечественным контентом:
С 1 августа:
- Дорама «Больше, чем друзья»
- Южнокорейский детективный сериал «Привет, Монстр»
- Комедия МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ
- Драма о журналистах ВОПЛОЩЕНИЕ РЕВНОСТИ
- Военный фильм Федора Бондарчука 9 РОТА
- 3D мультфильм для самых маленьких зрителей СМЕШАРИКИ. НАЧАЛО
- Российская комедия о быстрых поисках мужа СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ
- Легендарный фильм об одном из самых кровопролитных сражений человечества СТАЛИНГРАД
- Комедия с Юлией Паршутой и Виталием Гогунским БАРМЕН
- Спортивная драма о двух профессиональных бойцах ВОИН
- Фильм Валерии Гай Германики ДА И ДА
- Две части психологической драмы по роману Сергея Минаева ДУХLESS
- Фильм о встрече четырех школьных друзей ЖАRА
- Три мелодраматичные новеллы ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ
- Приключенческий боевик КОД АПОКАЛИПСИСА с Анастасией Заворотнюк
- Фильм о цене счастья КУПИ МЕНЯ
- Комедия с Павлом Прилучным и Алексеем Воробьевым ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ
- Экранизация романа братьев Стругацких от Федора Бондарчука ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ
- Кинокартина о виртуальной жизни ОДНОКЛАССНИКИ.RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ
- Приключенческий мультфильм САВВА. СЕРДЦЕ ВОИНА
- Фильм о супергероях-тусовщиках ТОЛЬКО НЕ ОНИ
- Комедия с Любовью Аксеновой УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ
- Российский триллер ФОБОС
- Комедия Оксаны Карас с Семеном Трескуновым ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК
- Мультфильм о белом медвежонке ЭЛЬКА
- История любви киргиза и француженки СУНДУК ПРЕДКОВ
- Научно-фантастический фильм с Александром Петровым ПРИТЯЖЕНИЕ
- Психотриллер с Юлией Хлыниной и Константином Хабенским СЕЛФИ
- Боевик с Юлией Снигирь ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. ПЛАНЕТА САРАКШ
- Сборник историй, произошедших в Латвии ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ
С 2 августа:
- Американская комедийная драма ЗДЕСЬ И СЕГОДНЯ
- Реальная история о победе обычной лошади на престижных скачках ЛОШАДЬ МЕЧТЫ
С 4 августа:
- Абсурдистская комедия о конце света АРМАГЕДДЕЦ
- Боевик с Клинтом Иствудом БЛЕФ КУГАНА
- Жан-Клод Ван Дамм в фильме Джона Ву ТРУДНАЯ МИШЕНЬ
- Семейный фильм БЕТХОВЕН: БОЛЬШОЙ БРОСОК
- Кинокартина о панк-рокере КОНФИСКАТОР
- Музыкальная драма ЛАПОЧКА
- Приключенческий детский фильм ДВА БРАТА
С 10 августа:
- Семейная драма с Кевином Костнером КРОВНЫЕ УЗЫ
- Голливудский боевик Ильи Найшуллера НИКТО
С 17 августа:
- Документальная кинокартина ОХОТНИКИ ЗА ТРЮФЕЛЯМИ
С 20 августа:
- Кинохит этого года с Эммой Стоун КРУЭЛЛА
С 28 августа:
- Спортивная драма о боевых искусствах EMBATTLED
- Фильм ужасов ДАВАЙ ПОИГРАЕМ
С 30 августа:
- Футбольная драма на реальных событиях в Техасе 12 МОГУЧИХ СИРОТ
- Фэнтези для детей КРОЛИК ПИТЕР 2
Помимо обновлений библиотеки, онлайн-кинотеатр KION также продолжит обновлять главную страницу тематическими актуальными киноподборками.
29.07.2021 Автор: Виолетта Палий