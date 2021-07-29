Kion рассказал о главных новинках августа

Originals-проекты KION:

25 августа — премьера документального триллера «Коса»

«Коса» — история о необыкновенной девушке с ярким, но надломленным внутренним миром. Будучи следователем, она расследует серию преступлений, связанных с загадочными убийствами молодых девушек на Куршской косе. Получится ли у героини раскрыть таинственную серию убийств? Многосерийный детектив Игоря Волошина стал совместным проектом «МТС Медиа» и Продюсерской компании «Среда». Главные роли в сериале исполнили Линда Лапиньш и Александр Горбатов.

9 августа — премьера оригинального тревел-шоу «Лето – это море» и «Лето – это деревня»

Проект предлагает провести отпуск вместе с блогерами и увидеть два варианта отдыха: поездка к морю на машине или визит к бабушке и дедушке в деревню. В рамках проекта, часть популярных тик-ток блогеров отправятся за приключениями в деревню, а другая часть — на море, откуда в формате блога будут рассказывать о пережитых приключениях.

Проект включает в себя два направления: «Лето – это море» и «Лето – это деревня». Каждая из частей состоит из 12 выпусков.

Также в августе каталог онлайн-кинотеатра пополнится новым зарубежным и отечественным контентом:

С 1 августа:

Дорама «Больше, чем друзья»

Южнокорейский детективный сериал «Привет, Монстр»

Комедия МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Драма о журналистах ВОПЛОЩЕНИЕ РЕВНОСТИ

Военный фильм Федора Бондарчука 9 РОТА

3D мультфильм для самых маленьких зрителей СМЕШАРИКИ. НАЧАЛО

Российская комедия о быстрых поисках мужа СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ

Легендарный фильм об одном из самых кровопролитных сражений человечества СТАЛИНГРАД

Комедия с Юлией Паршутой и Виталием Гогунским БАРМЕН

Спортивная драма о двух профессиональных бойцах ВОИН

Фильм Валерии Гай Германики ДА И ДА

Две части психологической драмы по роману Сергея Минаева ДУХLESS

Фильм о встрече четырех школьных друзей ЖАRА

Три мелодраматичные новеллы ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ

Приключенческий боевик КОД АПОКАЛИПСИСА с Анастасией Заворотнюк

с Анастасией Заворотнюк Фильм о цене счастья КУПИ МЕНЯ

Комедия с Павлом Прилучным и Алексеем Воробьевым ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ

Экранизация романа братьев Стругацких от Федора Бондарчука ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ

Кинокартина о виртуальной жизни ОДНОКЛАССНИКИ.RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ

Приключенческий мультфильм САВВА. СЕРДЦЕ ВОИНА

Фильм о супергероях-тусовщиках ТОЛЬКО НЕ ОНИ

Комедия с Любовью Аксеновой УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ

Российский триллер ФОБОС

Комедия Оксаны Карас с Семеном Трескуновым ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК

Мультфильм о белом медвежонке ЭЛЬКА

История любви киргиза и француженки СУНДУК ПРЕДКОВ

Научно-фантастический фильм с Александром Петровым ПРИТЯЖЕНИЕ

Психотриллер с Юлией Хлыниной и Константином Хабенским СЕЛФИ

Боевик с Юлией Снигирь ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. ПЛАНЕТА САРАКШ

Сборник историй, произошедших в Латвии ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ

С 2 августа:

Американская комедийная драма ЗДЕСЬ И СЕГОДНЯ

Реальная история о победе обычной лошади на престижных скачках ЛОШАДЬ МЕЧТЫ

С 4 августа:

Абсурдистская комедия о конце света АРМАГЕДДЕЦ

Боевик с Клинтом Иствудом БЛЕФ КУГАНА

Жан-Клод Ван Дамм в фильме Джона Ву ТРУДНАЯ МИШЕНЬ

Семейный фильм БЕТХОВЕН: БОЛЬШОЙ БРОСОК

Кинокартина о панк-рокере КОНФИСКАТОР

Музыкальная драма ЛАПОЧКА

Приключенческий детский фильм ДВА БРАТА

С 10 августа:

Семейная драма с Кевином Костнером КРОВНЫЕ УЗЫ

Голливудский боевик Ильи Найшуллера НИКТО

С 17 августа:

Документальная кинокартина ОХОТНИКИ ЗА ТРЮФЕЛЯМИ

С 20 августа:

Кинохит этого года с Эммой Стоун КРУЭЛЛА

С 28 августа:

Спортивная драма о боевых искусствах EMBATTLED

Фильм ужасов ДАВАЙ ПОИГРАЕМ

С 30 августа:

Футбольная драма на реальных событиях в Техасе 12 МОГУЧИХ СИРОТ

Фэнтези для детей КРОЛИК ПИТЕР 2

Помимо обновлений библиотеки, онлайн-кинотеатр KION также продолжит обновлять главную страницу тематическими актуальными киноподборками.

29.07.2021 Автор: Виолетта Палий