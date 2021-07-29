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Kion рассказал о главных новинках августа

В онлайн-кинотеатре выйдут как оригинальные проекты, так и множество знакомых сериалов и фильмов

Originals-проекты KION:

  • 25 августа — премьера документального триллера «Коса» 

«Коса» — история о необыкновенной девушке с ярким, но надломленным внутренним миром. Будучи следователем, она расследует серию преступлений, связанных с загадочными убийствами молодых девушек на Куршской косе. Получится ли у героини раскрыть таинственную серию убийств? Многосерийный детектив Игоря Волошина стал совместным проектом «МТС Медиа» и Продюсерской компании «Среда». Главные роли в сериале исполнили Линда Лапиньш и Александр Горбатов.

  • 9 августа — премьера оригинального тревел-шоу «Лето – это море» и «Лето – это деревня»

Проект предлагает провести отпуск вместе с блогерами и увидеть два варианта отдыха: поездка к морю на машине или визит к бабушке и дедушке в деревню. В рамках проекта, часть популярных тик-ток блогеров отправятся за приключениями в деревню, а другая часть — на море, откуда в формате блога будут рассказывать о пережитых приключениях.  

Проект включает в себя два направления: «Лето – это море» и «Лето – это деревня». Каждая из частей состоит из 12 выпусков. 

Также в августе каталог онлайн-кинотеатра пополнится новым зарубежным и отечественным контентом:

С 1 августа:

  • Дорама «Больше, чем друзья»
  • Южнокорейский детективный сериал «Привет, Монстр»
  • Комедия МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ
  • Драма о журналистах ВОПЛОЩЕНИЕ РЕВНОСТИ
  • Военный фильм Федора Бондарчука 9 РОТА
  • 3D мультфильм для самых маленьких зрителей СМЕШАРИКИ. НАЧАЛО
  • Российская комедия о быстрых поисках мужа СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ
  • Легендарный фильм об одном из самых кровопролитных сражений человечества СТАЛИНГРАД
  • Комедия с Юлией Паршутой и Виталием Гогунским БАРМЕН
  • Спортивная драма о двух профессиональных бойцах ВОИН
  • Фильм Валерии Гай Германики ДА И ДА
  • Две части психологической драмы по роману Сергея Минаева ДУХLESS
  • Фильм о встрече четырех школьных друзей ЖАRА
  • Три мелодраматичные новеллы ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ
  • Приключенческий боевик КОД АПОКАЛИПСИСА с Анастасией Заворотнюк
  • Фильм о цене счастья КУПИ МЕНЯ
  • Комедия с Павлом Прилучным и Алексеем Воробьевым ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ
  • Экранизация романа братьев Стругацких от Федора Бондарчука ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ
  • Кинокартина о виртуальной жизни ОДНОКЛАССНИКИ.RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ
  • Приключенческий мультфильм САВВА. СЕРДЦЕ ВОИНА 
  • Фильм о супергероях-тусовщиках ТОЛЬКО НЕ ОНИ
  • Комедия с Любовью Аксеновой УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ 
  • Российский триллер ФОБОС
  • Комедия Оксаны Карас с Семеном Трескуновым ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК
  • Мультфильм о белом медвежонке ЭЛЬКА 
  • История любви киргиза и француженки СУНДУК ПРЕДКОВ
  • Научно-фантастический фильм с Александром Петровым ПРИТЯЖЕНИЕ
  • Психотриллер с Юлией Хлыниной и Константином Хабенским СЕЛФИ
  • Боевик с Юлией Снигирь ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. ПЛАНЕТА САРАКШ
  • Сборник историй, произошедших в Латвии ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ 

С 2 августа:

  • Американская комедийная драма ЗДЕСЬ И СЕГОДНЯ
  • Реальная история о победе обычной лошади на престижных скачках ЛОШАДЬ МЕЧТЫ

С 4 августа:

  • Абсурдистская комедия о конце света АРМАГЕДДЕЦ
  • Боевик с Клинтом Иствудом БЛЕФ КУГАНА
  • Жан-Клод Ван Дамм в фильме Джона Ву ТРУДНАЯ МИШЕНЬ
  • Семейный фильм БЕТХОВЕН: БОЛЬШОЙ БРОСОК
  • Кинокартина о панк-рокере КОНФИСКАТОР
  • Музыкальная драма ЛАПОЧКА
  • Приключенческий детский фильм ДВА БРАТА

С 10 августа:

  • Семейная драма с Кевином Костнером КРОВНЫЕ УЗЫ
  • Голливудский боевик Ильи Найшуллера НИКТО

С 17 августа:

  • Документальная кинокартина ОХОТНИКИ ЗА ТРЮФЕЛЯМИ

С 20 августа:

  • Кинохит этого года с Эммой Стоун КРУЭЛЛА

С 28 августа:

  • Спортивная драма о боевых искусствах EMBATTLED
  • Фильм ужасов ДАВАЙ ПОИГРАЕМ

С 30 августа:

  • Футбольная драма на реальных событиях в Техасе 12 МОГУЧИХ СИРОТ 
  • Фэнтези для детей КРОЛИК ПИТЕР 2

Помимо обновлений библиотеки, онлайн-кинотеатр KION также продолжит обновлять главную страницу тематическими актуальными киноподборками.

29.07.2021 Автор: Виолетта Палий

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