Kion анонсировал обновления библиотеки в январе 2022 года

Originals-премьеры, ожидаемые кинорелизы и новинки проката

Оригинальные сериалы Kion

• 1 января в онлайн-кинотеатре Kion состоится премьера сериала «Почка» с Любовью Аксеновой – драмеди о жажде жизни.

Главная героиня сериала — инспектор пожарной службы Наталья Кустова в исполнении Любови Аксеновой. В её жизни всё хорошо — каждая инспекция заканчивается серьезным кушем. Ради выгоды она не остановится ни перед чем: разденет даже родного брата и сестру. Кустова думает, что всё в жизни можно купить: солидных друзей, квартиру, одежду премиальных брендов и красивого бойфренда. Но ошибается… На плановом осмотре выясняется, что Наталье срочно нужна здоровая почка. У нее есть три месяца, чтобы найти донора. По иронии судьбы и по закону почку Наталье может отдать исключительно кровный родственник. Конечно, никто из них Наталье помогать не спешит. Девушке придется искать самые экстравагантные способы решить проблему. А зритель все десять серий будет ломать голову – героиня действительно что-то поняла и изменилась или это очередная игра?

Главные роли в проекте исполнили Любовь Аксенова, Николай Фоменко, Антон Филипенко, Ирина Розанова, Алексей Розин. Режиссер: Мария Шульгина, авторами сценария выступили Мария Шульгина, Елизавета Тихонова. Продюсеры: Александр Плотников, Борис Хлебников, Игорь Мишин, Максим Филатов. Креативные продюсеры: Авдотья Смирнова, Наталья Исакова.

1 января в онлайн-кинотеатре Kion выйдут первые два эпизода сериала, далее каждый день будут публиковаться по две серии проекта. Сериал будет состоять из десяти эпизодов с хронометражем по 25-30 минут.

• Oригинальный проект Kion «Сергий против нечисти» в формате киносторис. Это мистический комедийный детектив о борьбе с силами тьмы.

Главный герой проекта Сергий — бывший священник, отстраненный от служения. Теперь он раскрывает преступления, совершенные при участии темных сил. Для Сергия это не только борьба со злом, но и бизнес: за каждую добытую нечисть он получает от добрых сил в лице Тетушки неплохое вознаграждение. Сергий не сторонится земных удовольствий и время от времени попадает в передряги, в связи с чем на его след выходит следователь полиции капитан Катя Земцова. Катя не готова поверить в сверхъестественное и подозревает Сергия в совершении страшных преступлений. Вместе им придется пройти большой путь и научиться доверять друг другу. Впереди их ждут не только битва с нечистью (в первом сезоне это Упырь, Кощей и Кот-Баюн), но и козни вредного и завистливого сослуживца Кати — оперативника Кракина. С каждым раскрытым делом в отношениях Кати и Сергия все больше видна взаимная симпатия…

Главные роли в сериале исполнили Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Куличков, Ирина Розанова, Михаил Осипов, Николай Шрайбер, Ольга Веникова и Ирина Вилкова. Режиссером «Сергия против нечисти» выступил российский постановщик Кирилл Кузин. Автор сценария: Евгений Русак. Генеральный продюсер – Игорь Мишин, креативный продюсер – Наталья Исакова. 5 января в онлайн-кинотеатре KION выйдут первые две серии киносторис. Далее каждую среду будет публиковаться по два новых эпизода.

• Психологической триллер, отсылающий к творчеству Дэвида Линча, «Бег улиток» с Любовью Толкалиной и Дарьей Урсуляк. Марина (Дарья Урсуляк) работает в кризисном центре для подростков. От сумасшедшей нагрузки у нее случается инсульт, появляются провалы в памяти. Она не помнит, что случилось с ее пациенткой Лерой, которая загадочным образом исчезла из центра. Марина пытается найти и спасти девочку, замечая, что мир вокруг нее становится все более странным. Зритель втягивается в воронку опасности, открывая для себя существование параллельного мира, в котором Марина – отчаянная журналистка, ведущая рискованное расследование. Героиням придется пройти большой путь, чтобы понять, что происходит на самом деле…

Также в январе каталог онлайн-кинотеатра Kion пополнится эксклюзивными и со-эсклюзивными полнометражными фильмами:

• Эксклюзивной премьерой января в онлайн-кинотеатре Kion станет документальный фильм КАПИТАНЫ ЗААТАРИ. Это история, в центре которой два мальчика-подростка, Махмуд и Фавзи. Они вместе со своими семьями живут в иорданском лагере беженцев «Заатари». Здесь ужасные условия проживания, но люди тем не менее получают возможность выжить. Махмуд и Фавзи стремятся не просто существовать, а начать жить. Главным увлечением парней, как и многих подростков во всем мире, становится футбол. Несмотря на призрачные надежды, Махмуд и Фавзи тренируются каждый день. Однажды их замечают скауты Aspire Academy — спортивного учреждения Катара, куда набирают молодых людей из разных стран этого региона. Эта путевка в жизнь становится главным шансом для реализации амбиций и потенциала главных героев. Премьера документальной ленты состоится 1 января.

• 6 января в онлайн-кинотеатре Kion состоится со-эксклюзивная премьера кинокартины КУПЕ НОМЕР 6. По сюжету, студентка из Финляндии садится в поезд Москва-Мурманск, пытаясь сбежать от своей таинственной московской любви. По воле случая ей приходится разделить долгую поездку и тесное купе с грубоватым русским шахтером. Нечаянное соседство помогает обоим пассажирам купе номер шесть осознать своё одиночество и тоску по человеческим отношениям. Фильм получил гран-при Каннского кинофестиваля.

• Другой со-эксклюзивной премьерой января, которая будет доступна на платформе во время праздничных каникул, станет ремейк легендарного фильма ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ. Однажды в заснеженном лесу Золушка встретила прекрасного принца. Они понравились друг другу с первого взгляда, но назвать своего имени девушка не решилась. Ведь она всего лишь сирота на посылках у вредной мачехи и ее дочери. Золушке повезло — охотник вручил ей три волшебных орешка, исполняющих любые желания. Один из них даровал ослепительное платье и приглашение на королевский бал…

• В январе в онлайн-кинотеатре Kion состоится со-эксклюзивная премьера комедийной ленты БУРАН с Александром Головиным в главной роли. В центре сюжета звезда хоккейного клуба Максим Ковалев, сын погибшего миллиардера и владельца команды, который не привык сдерживать эмоций. Ни на хоккейном матче, ни когда гаишник тормозит его по дороге на важную игру и хочет оформить всё «по правилам». Простой конфликт оборачивается для него роковой ситуацией, которая в корне меняет его жизнь. Ему светит срок. Удастся ли Максиму выжить? Сможет ли зазвездившийся хоккеист исправиться? И кто ему в этом поможет? Ведь на дороге оказались вместе водитель-дальнобойщик, сотрудник следственного комитета, гаишники, автолюбители, застрявшие в снежном катаклизме.

• В январе также состоится со-эксклюзивная премьера кинокартины СОЛНЕЧНАЯ ЛИНИЯ с Юлией Пересильд и Андреем Бурковским. Действия происходят в новогоднюю ночь. Он и она. Гости разошлись и самое время выяснить отношения − любят они друг друга или уже нет? А в принципе — любили? Говорят правду или врут? Умеют только наезжать или прощать тоже могут? Остаться им вместе или развестись?

• Еще одной со-эксклюзивной премьерой станет МОЙ ПАПА НЕ ПОДАРОК. Главный герой Макс никогда в жизни так не ждал Нового года. Косплей-фестиваль геймеров! Приз лучшего игрока! Но вдруг на его пути возникает дерзкая девчонка Венера и ее суровая мама-полицейский. Однако Макса не остановить. Он всё сделает, чтобы оказаться на Косплее. Выиграет гонку на супердронах. Обезвредит таинственного злодея. Провернёт ограбление и спасёт отца от банкротства. И ничего бы этого не произошло, если бы не изобретение его папы - фантастический и фантастически смышлёный дрон с повадками милого зверька.

• В январе также состоится со-эксклюзивная премьера кинокартины «Ничья». Главной героиней стала 14-летняя Вика, которая живёт в маленьком уральском городе, собирает ягоду на болотах, помогает маме торговать на продуктовом рынке и танцует в школьном кружке хореографии. А ещё у нее есть ребенок, о котором никто не должен знать.

• Следующей со-эксклюзивной премьерой января станет фильм ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР.

Из-за глобального потепления в 2063 году был запущен проект выживания человечества. Из биоматериала специально отобранных доноров в пробирках была выращена группа детей. Они не покидали стен лаборатории — жили там и обучались под неустанным контролем, чтобы не привыкать к солнечному свету и открытым пространствам. Совсем ещё молодыми людьми они отправляются в путешествие к далёкой подходящей для жизни планете, но долетят дотуда в лучшем случае их внуки. Вскоре друзья Зак и Кристофер выясняют, что в витаминном напитке, который вся команда, за исключением сопровождающего их взрослого, принимает каждый день, содержится вещество, делающее их спокойными и послушными.

• Фильм ужасов ДИББУК также станет со-эксклюзивной премьерой Kion.

Молодой парень Яков, недавно покинувший хасидскую общину, из-за денег соглашается стать шомером — человеком, который, согласно старинной еврейской традиции, остаётся на ночь с недавно усопшим. Его задача — читать молитвы и отгонять от тела злых духов, но Яков несерьёзно относится к свои обязанностям. Вскоре он начинает видеть и слышать нечто странное, будто в доме находится потусторонняя сущность.

• Со-эксклюзивной премьерой января, которую оценят маленькие зрители Kion, станет мультфильм СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ.

В суперсовременном комфортабельном мегаполисе Робо-Сити всегда порядок и спокойствие, ведь за этим следят роботы. Они – главные помощники людей и их питомцев. Единственный нарушитель спокойствия – местный «Робин Гуд», бродячий пес Роджер, который крадет еду у богатых избалованных зверюшек и раздает ее бездомным. Как же он злит гламурную кошечку Белль! Вот только именно с ним придется объединиться и самой Белль, и другим баловням судьбы, когда все роботы сойдут с ума и объявят настоящую войну людям и животным.

Помимо обновлений библиотеки, онлайн-кинотеатр Kion также продолжит обновлять главную страницу тематическими актуальными киноподборками каждую неделю.