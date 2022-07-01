Kion анонсировал новинки июля 2022 года

Премьеры сериалов, кинотеатральные релизы и другое

Эксклюзивная цифровая премьера на Kion:

В июле — психологический детектив «Капкан на судью»

Главные роли в проекте исполняют Александр Домогаров, Виктория Толстоганова, Александр Горбатов и Татьяна Лялина. В центре истории судья Нестеров (Александр Домогаров), принципиальный и честный работник судебной системы. За годы службы он запомнился верностью правосудию, уникальным чутьем на настоящих преступников и щепетильным изучением доказательств вины осужденных. В день своего 55-летнего юбилея родные, близкие, коллеги и друзья Нестерова собираются у него дома. Во время торжества загадочным образом исчезает его дочь Аня (Ангелина Загребина). В ситуации с пропажей человека наиболее важными являются первые 48 часов. За дело об исчезновении дочери уважаемого судьи берется лучший следователь полиции, майор Забелин (Александр Горбатов). В ходе проведения розыскных мероприятий одна за другой начинают выясняться темные секреты судьи Нестерова. Жизнь несовершеннолетней дочери Нестерова теперь напрямую зависит от того, сможет ли всеми уважаемый судья признаться в своей профессиональной ошибке.

7, 14, 21 июля — финальные эпизодов истории о поиске любви «Женщина в состоянии развода»

В главных ролях Артем Ткаченко, Мария Машкова и Анна Котова-Дерябина. Вере немного за тридцать. Она красива, умна и уже не замужем. Казалось бы, самое время насладиться этим моментом, осмотреться и никуда не спешить. Однвко звучит приговор от медицины: «Если хотите родить ребенка, нужно поторопиться. Времени на это природа отвела вам совсем немного». Почему с ней? Разве это должно быть так? Тридцатилетние в современном городе, любовь и сомнения, подруги, мужчины, надежды, разочарования, смешное и горькое - в теплой и ироничной истории женщины в состоянии развода.

1 июля — заключительный эпизод драмеди Amore More о полиаморных отношениях.

В центре истории — две пары молодых людей с трудностями в отношениях. Полиамор Георгий (Андрей Бурковский) не знает, как объяснить новой возлюбленной Алисе (Яна Гладких), что она никогда не будет у него единственной. Брак другой пары – шеф-повара Сергея (Юрий Чурсин) и бухгалтера Елены (Александра Урсуляк) - трещит по швам: после пандемии бизнес Сергея рухнул, тот впал в глубокую депрессию и не хочет – буквально – ничего. Георгий предлагает его жене Елене план: вместе они открывают бар под названием Amore More, где будут проводить вечеринки для пар. Сергей вернется к работе, Алиса сможет пересмотреть свое отношение к полиамории. Но план рушится — в дело вмешиваются настоящие чувства…



Эксклюзивные и со-эксклюзивные полнометражные фильмы:

В июле — МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК

Главные роли в комедии исполнили Павел Табаков, Данила Козловский, Ингрид Олеринских и Валентина Ляпина. По сюжету Ваня Ревзин к своим тридцати годам, несмотря на золотую медаль в школе и красный диплом МГУ, оказался на дне: жена ушла к КМС по боксу, с убогой работы в банке уволили, а до закрытия ипотеки за маленькую студию в человейнике — годы боли и страданий. В момент отчаяния Иван узнает, что его ушлый одноклассник-двоечник Коля стал преуспевающим бизнесменом и объявил конкурс для старшеклассников с многомиллионным призовым фондом. Ваня, который выглядит сильно моложе своих лет, и которому даже алкоголь продают только по паспорту, решается на аферу. Он сбривает бороду, подделывает документы и едет на соревнование с уверенностью, что жизненный опыт легко одолеет молодость.

В июле — ДИКАЯ

Начинающая модель Алена мечтает покорить Москву. Однажды на вечеринке она знакомится с Егором, который предлагает полететь на его самолете в Ниццу. Однако вместо премиального курорта они прилетают… в Якутию, где по стечению обстоятельств Алена остается одна в дикой тайге. Телефон не ловит, еды никакой нет. Сможет ли городская красотка выжить, спасаясь от комаров, хищников и лесного пожара, имея в своем арсенале пилочку для ногтей, губную помаду и прибившегося к ней песца? Главную роль в приключенческой комедии исполнила Таисия Вилкова.

В июле — ФЛЕШБЭК

Триллер с Лиамом Нисоном. Алекс Льюис, профессиональный киллер с репутацией, в какой-то момент пошел против ветра и теперь вынужден отбиваться и от ФБР, и от криминального босса. Все потому, что убийца отказался нарушить свой моральный кодекс.

В июле — СВОЯ ВОЙНА

Исторический военный фильм с Алексеем Чадовым, ставшим режиссерским дебютом актера. Иван давно вернулся с войны. Но война не отпускает его: он продолжает в нее играть, что уже стоило ему отношений с женой, а теперь может стоить и жизни. Иван отправляется в Сирию под видом иностранного военного корреспондента по имени Джон.

В июле — биографическая драма ГАРРИ ХАФТ: ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

Великого боксера Гарри Хафта во время Второй мировой войны немцы заставляли принимать участие в боях насмерть. Хотя ужасы Освенцима остались далеко в прошлом, память о них продолжает его преследовать. Теперь он выйдет на ринг против культового Рокки Марчиано. Но для него — это всего лишь шоу, чтобы найти свою давно потерянную любовь.

В июле — мультфильм ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Пока взрослые только мечтают покорять космос, дети уже во всю странствуют среди звезд! Юная девочка и ее старший брат отправляются в невероятное путешествие в другие миры. Оказавшись в стране, спрятанной в облаках, они знакомятся с чудесными обитателями волшебного замка и великолепной королевой Луны. По ее поручению дети отправляются еще дальше — на далекие планеты и в чужие миры. Герои забрались так далеко, но как им вернуться домой? Возможно, только лунная дорожка, указывающая направление к самому желанному в жизни любого человека, укажет им путь.

В июле — криминальная драма с Эдрианом Броуди ОДИНОКИЙ ВОЛК

Он живет одним днем. Будущее слишком незначительно, чтобы о нем думать. Прошлое слишком страшно, чтобы о нем вспоминать. Каждое утро он садится за руль мусоровоза, чтобы сделать мир чище, но однажды вечером он столкнется с настоящей грязью, заполнившей улицы города. Чтобы спасти тех немногих, кто ему еще дорог, он снова должен взять оружие в свои руки.

В июле — приключенческий мультфильм ЗОЛУШКА И ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО КАМНЯ

Не каждой принцессе нужен защитник: некоторые из них способны сами за себя постоять и, более того, выручить близких из беды. На принца Алекса наложено проклятье, превратившее его в мышь. Золушке предстоит освободить его от злых чар и отправится в незабываемое путешествие вместе со своими обаятельными друзьями.

В июле — семейный фильм МОЙ ВОЛК

Восьмилетняя Виктория переезжает с отцом из города в горы. Однажды на прогулке они знакомятся с пастухом, и он дарит девочке щенка по кличке Секрет, который становится ей лучшим другом. Лишь позже семья понимает, что из этого ласкового комочка шерсти вырастет опасный хищник. Но дружба не знает границ.

В июле — комедия АГЕНТ 117: ИЗ АФРИКИ С ЛЮБОВЬЮ

Судьба заносит легендарного Агента 117 в Африку, где горячее пустыни только женщины. Вооруженный неиссякаемой уверенностью в себе и убийственной харизмой, он может справиться со всеми врагами, кроме самого себя.

В июле — ФАНТАЗИИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Комедийный альманах с Моникой Белуччи. За закрытыми дверьми спален всегда найдется место для смешных, неловких, уморительных или просто забавных ситуаций. Шесть разных пар в погоне за острыми ощущениями устроят настоящую буффонаду — кому удастся укрепить отношения, а кто обречен на френдзону?

В июле — приключенческий мультфильм МЫ – МОНСТРЫ 2

Баба Яга и Горбун решили сыграть свадьбу! Семья Уишбон точно не пропустит такой праздник, так как теперь они родственники! Но как раз во время церемонии НЕ молодую пару возлюбленных похищает девочка Старр, обладающая сверхчеловеческими способностями! Что ж, Уишбонам придется вновь прибегнуть к помощи магии и снова превратиться в монстров: мама вампир, папа Франкенштейн и их дети — непоседливый оборотень и обаятельная мумия, отправляются в новое приключение. Ведь свадьба должна состояться несмотря ни на что!

В июле — музыкальная мелодрама ГОЛОС ЛЮБВИ

Известный продюсер находит в провинции девочку с уникальным голосом: у нее есть все шансы стать звездой и одной из величайших певиц в мире. Но от мечты до ее воплощения много шагов. И так сложно идти к своей цели, когда главным в жизни становится любовь.

В июле — ГОНКА СО ВРЕМЕНЕМ

Триллер с Наоми Уоттс в главной роли. Эми Карр во время утренней пробежки узнает о том, что ее сын оказался в эпицентре стрельбы. На что готова мать ради спасения своего ребенка? В мире практически не осталось места для надежды. Помощи ждать тоже неоткуда, ведь даже власти бессильны, когда города один за другим объявляют об изоляции. Уютное местечко под названием Лейквуд превращается в отдельный, независимый мир — государство, отрезанное от страны. Именно здесь произойдет гонка со смертью и борьба со временем.

В июле — ЭННИО. МАЭСТРО

Документальный фильм о легендарном композиторе Эннио Морриконе. В кинокартине приняли участие Квентин Тарантино, Клинт Иствуд, Джон Уильямс, Ханс Циммер, Оливер Стоун и другие.

В июле — мультфильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЦАРЯ

История эта случилась давным-давно — во время античной Олимпиады, когда в Грецию со всех сторон света съезжались лучшие атлеты. Среди славных спортсменов оказался самый настоящий Царь, прибывший из одного далекого, но очень солнечного тридевятого царства. Вместе с ним в команде — прекрасная жена, острая на язык теща, смышленая дочурка и даже домашний аист… С такой поддержкой — победа гарантирована! Но только вот незадача: их буквально по пятам преследует заклятый враг царя. Коварный злодей хочет погубить правителя за пределами его страны и занять трон.

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