Kion представил новинки ноября 2021 года

Originals-премьеры и фестивальные документальные фильмы

Originals-сериалы Kion:



• С 5 ноября — сериал «Чиновница» Оксаны Карас

«Чиновница» — антикоррупционная детективная мелодрама, в центре которой служащая госаппарата регионального Министерства здравоохранения Арина Алферова. Ее жизнь протекает в благоприятном ключе: уважаемая работа в государственных органах, отличная квартира в центре города. Зарабатывать гораздо больше получаемой заработной платы Алферовой удается благодаря различным нелегальным схемам. В каждом эпизоде зритель будут наблюдать, как из молчаливого «винтика» системы Арина Алферова превращается во все более сознательного и человечного чиновника, озабоченного в первую очередь проблемами обычных людей. Поддавшись мукам совести и голосу здравого смысла, главная героиня решает, что больше не может участвовать в кулуарных договоренностях, поэтому будет искать возможность выйти из этого губительного механизма, элементы которого волнуются исключительно о личном обогащении и социальном статусе.

Режиссер сериала — Оксана Карас. Сценарий проекта написали Мария Меленевская и Денис Уточкин. Главные роли в сериале исполнили Виктория Толстоганова, Максим Виторган, Алексей Агранович, Семен Серзин, Артем Быстров, Полина Кутепова и Яна Гладких. Генеральными продюсерами проекта выступили Александр Бондарев, Джаник Файзиев, Рафаел Минасбекян и Игорь Мишин.



Также в ноябре каталог онлайн-кинотеатра Kion пополнится эксклюзивными и со-эсклюзивными полнометражными фильмами:

• Уже в Kion — документальная лента ГУНДА Виктора Косаковского

Продюсером проекта выступил Хоакин Феникс. Гунда — живущая в Норвегии свинья, трогательно ухаживающая за своими недавно родившимися поросятами. Наряду с другими обитателями фермы — курами и коровами — они являются главными героями этого черно-белого документального фильма. Мы делим нашу планету с миллиардами других животных. Через встречи со свиноматкой Гундой, двумя коровами и курицей во время просмотра мы сможем задуматься о врожденной ценности жизни и тайне всего животного сознания, в том числе и нашего собственного.

• Фильм-номинант на премию «Оскар» ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРОДАЛ СВОЮ КОЖУ (эксклюзив)

В центре сюжета кинокартины Сэм, сирийский беженец, чьё тело было превращено в живое произведение искусства и выставлено в музее, но скоро он поймет, что продал не только свою кожу. Главные роли в киноленте сыграли Моника Беллуччи и Яхья Махайни.

• Драма Георгия Лялина РАСПУТЬЕ (эксклюзив)

По сюжету, Артёму Чагину, одному из бесчисленных «покорителей» Москвы, приходит весть о смерти отца, давно бросившего их с матерью. Желая решить личные проблемы за счёт продажи имущества отца, он отправляется в родной город для осуществления этого плана.

• Фильм ужасов ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА (со-эксклюзив)

Действия кинокартины разворачиваются в 1981 году. Эд и Лоррейн Уоррены присутствовали при проведении экзорцизма над маленьким Дэвидом Глатцелом. Священник и семья мальчика безуспешно пытались изгнать злобную сущность, Эд заработал сердечный приступ, и тогда Арни — парень старшей сестры Дэвида — предложил демону свою душу. Некоторое время спустя Арни убивает своего домовладельца и после говорит, что не помнит произошедшего. Впервые в истории США подозреваемый в убийстве заявляет, что был одержим демоном, и теперь судьба парня зависит от того, смогут ли Уоррены найти этому доказательства.

Помимо обновлений библиотеки, онлайн-кинотеатр Kion также продолжит обновлять главную страницу тематическими актуальными киноподборками каждую неделю.