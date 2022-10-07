Kion презентовал новинки октября 2022 года

Продолжение сериала «Союз Спасения. Время гнева», документальные проекты и другое

Эксклюзивные премьеры Kion Originals

• В октябре — продолжение масштабной исторической драмы «Союз Спасения. Время гнева»

История, основанная на реальных событиях, связанных с восстанием Декабристов. Это совместный проект кинокомпании «Дирекция кино», Первого канала и Kion. В ролях представителей элиты Российской Империи задействованы: Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Александр Домогаров, Софья Эрнст, Ингеборга Дапкунайте, Игорь Петренко, Сергей Безруков, Тихон Жизневский и другие.

• С 1 октября — документальный сериал «Дедлайн»

Людей возраста 60+ почему-то принято списывать со счетов, будто они уже отжили свое и сделали все возможное. Все они разные: кто-то продолжает работать, кто-то делает себе пластические операции, а кто-то проводит время с внуками на пенсии. Они – бывшие стюардессы, строители, повары, уборщицы, учителя – все единогласно говорят: после 60 лет жизнь не заканчивается, никто не хочет расставаться с мечтами и карьерными амбициями из-за седых волос и цифры в паспорте. Создатели проекта сняли портреты нескольких человек старше 65 лет, которые оставляют за собой право мечтать, любить и иметь карьерные амбиции.

• В октябре — документальный сериал Zivert. Do for love

Проект совместного производства Kion и МТС Live о певице Zivert состоит из трех эпизодов. В документальном проекте Zivert предстанет перед зрителями вне декораций и окружения танцоров, без ярких костюмов и грима. Зрители узнают, как Юлия готовится к своим выступлениям, увидят, как она участвует в постановке хореографии и разработке костюмов. Также Юля впервые расскажет о своей личной жизни и ответит на вопрос, каждому ли рядом нужен человек, или же хорошо может быть и одному. Кроме того, будут показаны уникальные кадры хроники жизни Zivert, начиная от детских лет и заканчивая настоящим временем. Появятся в ленте и коллеги, близкие друзья, а также родственники певицы, и ее продюсер и «творческий отец» Богдан Леонович, который в неё поверил в самом начале пути.

• В октябре — второй сезон черной комедии «Секреты семейной жизни»

Главные роли в продолжении оригинального сериала исполнили Алена Михайлова, Петр Скворцов и Регина Тодоренко.



Киноновинки и сериалы

В октябре подписчики — ТЕМНЫЕ ОЧКИ

В день полного солнечного затмения Рим превращается в арену жестоких убийств — маньяк начинает выслеживать и убивать молодых эскортниц. Его очередной добычей едва не становится красавица Диана. Спасаясь от преследования, она попадает в автоаварию, в результате чего теряет зрение. Придя в себя и пережив потрясение, Диана пытается приспособиться к жизни во тьме, но серийный убийца следует за ней по пятам, вынуждая пребывать в состоянии постоянного ужаса.

В октябре — УБОЙНЫЙ МОНТАЖ

Начинающий режиссёр и не особо профессиональная съемочная группа подписываются на экспериментальный хоррор. Но во время съёмок все идет наперекосяк — ведущая актриса неубедительно изображает ужас, ключевой актер напился, а на самих киношников внезапно нападают настоящие живые мертвецы.

В октябре — НАЧАТЬ СНАЧАЛА

Главный тренер сборной России по регби возвращается в родной городок. Ему нужно начать все сначала — стать обычным физруком, собрать команду и сделать ее чемпионом. Но команда — это слишком яркое определение для парней, которые терпеть друг друга не могут. Вчерашним хулиганам придется объединиться, чтобы получить право на лучшую жизнь и освоить самый джентльменский вид спорта.

В октябре — ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО

Недалекое будущее. У людей появился синдром ускоренной эволюции, из-за которого с телом начинают происходить удивительные изменения — люди почти перестали чувствовать боль. В погоне за запретными ощущениями и запредельными удовольствиями загадочная организация проводит эксперименты на себе подобных. Одни принимают новую реальность, а другие пытаются бороться с ней любыми возможными способами.

В октябре —«Полицейская академия»

Ю Дон-ман 20 лет работал полицейским детективом и в отделе по жестоким преступлениям, и даже расследовал киберпреступления. Теперь он — преподаватель в полицейской академии, и среди его студентов особенно выделяются двое: бывший хакер Кан Сон-хо и девушка с обострённым чувством справедливости О Ган-хи.

В октябре — СО ВКУСОМ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА

Он — обыкновенный подросток, она — его бабушка, прикованная к инвалидной коляске, но с неуемной жаждой жизни и… любовью к спиртному. Столкновение двух характеров неизбежно, но так начинается дружба, которая изменит жизнь обоих навсегда.В октябре можно будет посмотреть и корейскую комедийную мелодраму «Клетки Ю-ми». В центре многосерийной ленты клетки мозга обычной офисной сотрудницы испытывают различные эмоции.

Онлайн-кинотеатр Kion также продолжит обновлять главную страницу тематическими актуальными подборками фильмов и сериалов каждую неделю.