Онлайн-кинотеатр KION рассказал о премьерах 2024 года

Сервис анонсировал 11 новых проектов

Онлайн-кинотеатр KION рассказал об 11 новых проектах, которые появится на сервисе в следующем году. Уже 1 января там дебютирует новая комедия от создателя «Полицейского с Рублевки» Ильи Куликова – «Успешный» с Артемом Сучковым и Владимиром Сычевым.

Среди других новинок 2024-го – второй сезон «Обоюдного согласия», скринлайф-триллер от продюсера Тимура Бекмамбетова, комедийный сериал от Бориса Хлебникова, шоу «Клиника счастья. Реалити» и многое другое.

Только на KION

С 1 января:

«Успешный» (комедия, реж. Илья Куликов, Алексей Петрашевич)

30-летний Саша — неунывающий серийный неудачник, пытающийся выдать себя за матерого бизнес-тренера. Однажды Саше действительно улыбается удача: его приглашают провести мастер-класс для топ-менеджеров. Но довольно быстро выясняется, что его позвали совсем с иной целью — на примере инфошарлатана генеральный директор фирмы, миллиардер Олег Калугин, показывает своим подчиненным бессмысленность индустрии коучинга.

В главных ролях: Артем Сучков, Владимир Сычев, Ольга Медынич, Влад Коноплев, Александра Власова

Смотрите в 2024 году:

«Обоюдное согласие», 2-й сезон (драма, реж. Валерия Гай Германика)

Убит успешный предприниматель и многодетный отец Григорий Венишев. Подозрение моментально падает на его жену Марину: все указывает на то, что именно она воткнула нож в мужа. В процессе расследования выясняется, что за идеальным фасадом семьи Венишевых много лет скрывался абьюз — и что покойный Григорий был настоящим чудовищем. Но кто на самом деле его убил? Разбираться в деле будет следователь Анна и правозащитница Ида.

В главных ролях: Диана Арбенина, Глафира Тарханова, Максим Ползиков, Елена Ханга, Мария Кончаловская и Глеб Пускепалис.



«Амура» (приключенческий экшн, реж. Андрей Джунковский, Илья Овсенев)

Сестры-близнецы Аня и Надя Вдовины выросли в детском доме, и решительная Аня привыкла всегда оберегать свою сестру от любых опасностей. Однако пути девушек разошлись: Анна стала профессиональным бойцом ММА, а Надя, устав от опеки сестры, сбежала в Японию в поисках собственного пути и свободы. Спустя годы разлуки Ане приходит тревожное сообщение от сестры, в котором она просит о помощи. Девушка пытается получить хоть какую-то информацию, но все усилия тщетны. Тогда Анна решает отправиться в Японию, где ей придется вступить в неравный поединок с Якудзой, которая продала ее сестру в сексуальное рабство.

В главных ролях: Алена Михайлова, Юрий Колокольников, Екатерина Вилкова, Аскар Ильясов, Амаду Мамадаков, Валентин Цзин.

«Танго» (мистическая мелодрама, реж. Сергей Сенцов)

Нора — успешная бизнес-леди со стальной хваткой не только в работе, но и в семейных отношениях. Идеально выстроенная система ее жизни рушится, когда внезапно умирает любимый муж Ваня. Он изменял жене — тайно занимался танго и встречался с женщиной-тренером по страстному танцу.

В главных ролях: Юлия Снигирь, Денис Шведов, Настя Талызина, Риналь Мухаметов, Василий Бриченко, Максим Карушев.

«Третий в постели» (комедия, реж. Борис Хлебников)

Люба и Рома устали от своего долгого брака, но их беременная дочка Настя и зять Степа решают помочь родным сохранить семью и дарят тур в пятизвездочный отель в Турции. Родители соглашаются только ради того, чтобы не расстраивать дочку, но ни о каком восстановлении отношений не думают.

В главных ролях: Анна Михалкова, Александр Робак, Любовь Аксенова, Степан Девонин.

«Дядя Леша» (комедия, реж. Дмитрий Невзоров)

Дядя Леша работает дворником детского дома. По ночам он грабит дома состоятельных жителей, а награбленную добычу он тратит на нужды этого же детского дома.

В главных ролях: Тимофей Трибунцев, Сергей Лавыгин, Анна Уколова и другие.

«Первый номер» (драмеди, реж. Клим Козинский)

Проект расскажет о мире медиа и глянца, главный герой которого – ловелас и популярный в прошлом писатель Константин Иноземцев. Он продолжает жить на широкую ногу, все больше влезая в долги. Судьба преподносит Косте шанс перезапустить карьеру, возглавив угасающий глянцевый журнал. Через месяц он должен выпустить первый номер журнала под новым названием, вернуть возлюбленную всей жизни и доказать всем, что он еще чего-то стоит.

В главных ролях: Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Денис Власенко, Александра Ребенок, Игорь Верник, Лукерья Ильяшенко.

«Она такая классная» (драмеди, реж. Александр Домогаров-младший)

Екатеринбург, наши дни. Обаятельный раздолбай Артем таксует на родительской машине, играет в баскетбол с друзьями-соседями Ромой и Егором, и в целом не заморачивается насчет жизни. Еще у троицы есть сосед Лёня, восемнадцатилетний парень с аутизмом, живущий под гиперопекой своей мамы. Однажды в квартире Артема Лёня случайно видит порноролик с актрисой Алексой Люкс и впервые влюбляется.

В главных ролях: Денис Прытков, Лев Зулькарнаев: Валерий Степанов, Евгений Егоров, Павел Майков, Татьяна Догилева, Игорь Хрипунов.



Я ИДУ ИГРАТЬ (скринлайф-триллер, реж. Анна Зайцева)

Провинциальный город одна за другой сотрясают загадочные смерти подростков. В попытках разобраться в причинах гибели сестры школьница Дана находит в её соцсетях таинственную группу. Здесь подростки получают задания, не выполнив которые, они рискуют потерять друзей, родных и собственную жизнь. Чтобы найти организаторов группы, Дане придется вступить в опасную игру на выживание.

В главных ролях: Анна Потебня, Тимофей Елецкий, Диана Шульмина, Екатерина Стулова.

ОМАР В БОЛЬШОМ КИНО (семейная комедия, реж. Дмитрий Грачев)

Омар устраивается на работу водителем в семью и между делом становится няней девочки Анфисы. На первый взгляд кажется, что она живет в раю: у родителей много денег, а дом похож на музей и обладает искусственным интеллектом. На самом деле, брак ее матери и отца трещит по швам, а сама Анфиса всячески старается помешать их разводу, вытворяя немыслимые проделки. У главного героя есть свои причины терпеть выходки несносной девочки: ему нужен роскошный дом, чтобы изобразить из себя миллионера перед родственниками, которые вот-вот приедут из Дагестана. Тем временем ранее уволенный гувернер семьи Валерий задумал коварный план, который может разрушить жизни всех вовлеченных в него людей.

В главных ролях: Омар Алибутаев, Татьяна Арнтгольц, Олег Верещагин, София Петрова, Марк Богатырев, Светлана Камынина, Александр Самойленко, Михаил Башкатов.

«Клиника счастья. Реалити» (реалити-шоу, реж. Алексей Трейман)

В основу шоу легла главная идея одноименного драмеди с Дарьей Мороз. Участниками проекта станут реальные семейные пары, у которых есть запрос на лучшие перемены в жизни, в личных и интимных отношениях. Разобраться в отношениях участникам поможет группа постоянных экспертов — медиков, психологов и сексологов. Ведущей реалити выступит Аврора.

Фото: кадр со съемок сериала «Амура»