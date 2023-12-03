Онлайн-кинотеатр KION рассказал о новинках декабря

«Кеша должен умереть» Константина Богомолова, «Осьминог» с Даниилом Воробьевым и многое другое

Главная декабрьская новинка, которая появится в онлайн-кинотеатре KION – сатирическая комедия Константина Богомолова «Кеша должен умереть». Главные роли в сериале исполнили Александра Ребенок, Юлия Александрова, Юлия Снигирь и Василиса Перелыгина и сам режиссер.

Кроме того, зрителей стриминга ждут победитель программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля КАК ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ, психологическая драма ОСЬМИНОГ с Даниилом Воробьевым и многое другое.

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Уже на сервисе:

«Кеша должен умереть» (сатирическая комедия, реж. Константин Богомолов)

Иннокентий Мельников, или просто Кеша — успешный архитектор и харизматичный мужчина, за его спиной уже два брака. Несмотря на разводы с Леной и Юлей он остается главным мужчиной в их жизни даже при наличии третьей жены — Вари. Кеше удается не только быть для каждой из них источником финансового благополучия и центром семейных посиделок, но и состоять в сексуальной связи сразу с тремя женщинами. Но удобный для всех симбиоз начинает рушиться после того, как Кеша заводит новую любовницу — Аллу и решает развестись с Варей. Оскорбленные предательством, Лена, Варя и Юля то ли в шутку, то ли всерьез решают избавиться от Кеши.

Также в ноябре:

Уже на KION

КРАЙ НАДЛОМЛЕННОЙ ЛУНЫ (драма, реж. Светлана Самошина)

Во время собрания на работе Даша получает звонок от встревоженной матери: пропала ее младшая сестра, четырнадцатилетняя Соня, ее телефон остался дома. Даша едет на «Сапсане» из Москвы в Санкт-Петербург и узнает, что причины побега у девочки были. Оказывается, мать сказала Соне, что уехавший в США отец умер, и поговорить с ним больше не получится.

Скоро:

КАК ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ (драма, реж. Молли Мэннинг Уокер)

Три школьные подруги Тара, Скай и Эм после выпускных экзаменов отправляются на Крит, чтобы оторваться на всю катушку. Девушки быстро находят компанию для вечеринок, совместно напиваются и веселятся, только Тара чего-то постоянно стесняется. Она девственница, боится, что ее за это засмеют.

ОСЬМИНОГ (психологическая драма, реж. Алексей Степанов)

На встречу к коучу Александру Симонову пришли четыре женщины, у каждой не ладится что-то в личных отношениях. Мужчина предлагает им по-театральному разыграть бытовые сцены, чтобы найти решение проблемы. Только сама жизнь Александра далека от идеала — его жена подает на развод.

ШУТКИ АНГЕЛОВ (комедия, реж. Гэбриел Фостер Прайор)

Пит в 15 лет был знаменитостью шахматного мира, но вырос и превратился в обычного неудачника. Почему-то именно его выбирают на роль ангела-хранителя и поручают следить за восходящей звездой музыкального мира Сарой. Питу сообщают, что при хорошей работе он может получить почетный титул «Ангел-хранитель года», а потому готов на все, чтобы Сара преуспела в карьере.

МЕГАЛОДОН (хоррор, реж. Адриан Грюнберг)

Пол с женой Инес и детьми едет в командировку-отдых в место с романтичным названием Лазурная Бухта, которое оказывается забытой богом деревней. Мужчина должен проинспектировать нефтяную платформу, он отправляется на нее вместе с близкими и на своем опыте узнает, почему поселение покинули люди: в воде обитает огромный и очень агрессивный мегалодон по прозвищу Черный демон.

СУПЕРМОЗГ (анимация, реж. Пол Мейер, Герхард Пэйнтер)

16-летний подросток Норман всегда мечтал о встрече с другими цивилизациями, и его желание сбылось. Межгалактический злодей Супермозг хочет захватить Землю, ему противостоят три инопланетянина. Благодаря крошечному размеру они попадают внутрь головы Нормана и сообщают, что только он с их помощью сможет спасти человечество.

ГАРДЕМАРИНЫ 1787. ВОЙНА (исторический, реж. Светлана Дружинина)

Избежать военного конфликта не удалось, Турция направила свои войска к Крыму. Защищать страну отправляются гардемарины под начальством самого Александра Суворова.

ПАПАША В БЕГАХ (комедия, реж. Алексей Южаков)

Толя узнает о беременности своей жены и, запаниковав, сбегает на вахту. В поезде он знакомится с беспризорником Колей. Череда роковых совпадений и немножко хитрости юнца, и вот Толя уже числится похитителем детей и объявлен в розыск. Так начинается путешествие молодого папаши и его нового подопечного в городок Когалым.

Фото: кадр из сериала «Кеша должен умереть»