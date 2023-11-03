Онлайн-кинотеатр KION рассказал о новинках ноября

«Банда “ЗИГ ЗАГ”», документальный фильм про оборот оружия в России и многое другое

Главная ноябрьская новинка, которая появится в онлайн-кинотеатре KION – остросюжетный детектив «Банда “ЗИГ ЗАГ”», действие которого разворачивается во время блокады Ленинграда. Главные роли в сериале исполнили Игорь Петренко, Александр Устюгов, Павел Трубинер, Екатерина Вилкова и Мария Лисовая.

Кроме того, зрителей стриминга ждут документальный фильм-расследование ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ о гражданском обороте оружия в России, семейная комедия ИВАН СЕМЕНОВ: БОЛЬШОЙ ПОХОД, фильм открытия Берлинале ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА, а также другие лицензионные новинки.

Только на KION

Уже на сервисе:

«Банда “ЗИГ ЗАГ”» (детектив, реж. Виталий Воробьев)

Проект основан на реальных событиях зимы 1941 года. Запасы продовольствия в Ленинграде уже иссякли, а поставки заблокированы. Осажденный город умирает от голода: в сутки служащим, иждивенцам и детям выдают по 125 граммов хлеба. В это трудное время в городе объявляется банда, промышляющая мошенничеством и грабежами. Преступники занимаются подделкой продовольственных карточек и совершают дерзкие налёты на машины с продовольствием. Название банды — ЗИГ ЗАГ — расшифровывается как «Защита Интересов Германии Знамя Адольфа Гитлера».

Скоро:

ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ (документальный, реж. Родион Чепель)

За год в России из незаконного оборота изымается больше 20 тыс. единиц огнестрела. Несмотря на то, что российское законодательство в отношении оружия довольно жесткое, мы регулярно читаем новости о случаях стрельбы, повлекших за собой человеческие жертвы: по статистике в России в людей стреляют каждый месяц. Почему люди это делают и где они берут оружие – главные вопросы документального фильма.

Также в ноябре:

Уже на KION:

ГРАНИ ЛЮБВИ (мелодрама, реж. Ребекка Злотовски)

Учительница Рашель влюблена в Али, у них отличные отношения, невероятный секс, но есть одно «но». У Али от первого брака есть дочь Лейла, а мужчина все еще общается с женой. Рашель проводит много времени с Лейлой и начинает задумываться, не пора ли ей завести своего ребенка.

ГАРДЕМАРИНЫ 1787. МИР (приключения, реж. Светлана Дружинина)

Незаконнорожденный сын императрицы Екатерины II похищен турками, они хотят променять наследника на Крым. Правительница вызывает на помощь верного подданного князя Оленева, а он в свою очередь объединяется с друзьями-гардемаринами, уже готовыми уйти на пенсию.

С 4 ноября:

ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА (романтическая комедия, реж. Ребекка Миллер)

Фильм открытия Берлинале 2023 года. Оперный композитор Стивен находится в глубоком творческом кризисе, от плохих мыслей его спасает только брак с психотерапевткой Патрицией, знающей супруга вдоль и поперек. Во время одной из успокаивающих сознание прогулок Стивен знакомится с капитаншей буксира Катриной, ее рассказы о несчастной любви вдохновляют мужчину.

Скоро:

ИВАН СЕМЕНОВ: БОЛЬШОЙ ПОХОД (семейная комедия, реж. Антон Богданов)

Таня уезжает учиться за границу, с этим не согласен ее школьный ухажер Иван. Он так долго боролся за сердце девочки, поэтому не готов сдаваться без боя. Уговорами и угрозами родителей Тани не взять, поэтому Иван со своими друзьями отправляется к Шаману, исполняющему желания.

1993 (драма, реж. Александр Велединский)

Переломное время в истории России, перевернувшее судьбы многих людей. Виктор Брянцев совсем недавно был ученым и занимался космическими технологиями, а ныне — сантехник аварийной службы. Разваливается страна, распадается и семья: у жены любовник, а шестнадцатилетняя дочь бунтует.

ИСЧЕЗНУВШАЯ В ЗВЕЗДАХ (детектив, реж. Цуй Жуй, Лю Сян)

Хэ Фэй вместе с женой Ли Муцзи приехали в южно-азиатскую страну для планирования свадьбы, вот только супруга бесследно исчезает. Полиция беспомощна, но проблема будто решается сама собой: незнакомка называется женой Хэ Фэя, она выглядит по-другому, но даже шрамы на теле находятся на тех же местах.

ДОРОГА ОТЧАЯНИЯ (триллер, реж. Надин Крокер)

Мать одиночка Мэйбен сбегает из дома в попытке сохранить ребенка от социальных служб, останавливается на ночь в мотеле, но денег совсем нет. Она впервые пробует заняться проституцией, только ее сразу же останавливает полицейский и насилует. В рамках самообороны Мэйбен убивает мужчину и еще с большим рвением пускается в бега. На одном из шоссе она женщина встречает только что вышедшего из тюрьмы Рассела — несмотря на все риски он решает помочь людям в беде.

Фото: кадр из сериала «Банда “ЗИГ ЗАГ”»