Онлайн-кинотеатр KION рассказал о новинках октября

Документальный фильм о певице Anna Asti, подростковая драма «Краш-тест» и другие новинки

Главная октябрьская новинка, которая появится в онлайн-кинотеатре KION – подростковая драма КРАШ-ТЕСТ о первом лете после школьного выпускного. Главные роли в картине исполнили Варвара Володина, Дарья Харченко и Елизавета Ищенко.

Кроме того, зрителей стриминга ждут документальный фильм ANNA ASTI. ПУТЬ ФЕНИКСА, приключенческое драмеди «Лада Голд», а также другие лицензионные новинки.

Только на KION

С 20 октября:

ANNA ASTI. ПУТЬ ФЕНИКСА (документальный, реж. Азат Григорян)

Фильм посвящен жизни популярной российской певицы ANNA ASTI и ее команде, которая разделяет ценности певицы и вдохновляет ее. Зрители познакомятся не только с суперзвездой и увидят, как она готовит свои зрелищные шоу, но и с обычной девушкой, которой пришлось преодолеть немало трудностей на пути к славе и творческому самовыражению.

Скоро:

КРАШ-ТЕСТ (драма, реж. Анастасия Борисова)

Тане, Арине и Даше по 17 лет, они заканчивают школу в небольшом российском городке и мечтают поступить в московские вузы. Впереди у них – первое лето после школьного выпускного и манящая свободой взрослая жизнь. Но с окончанием школы у подруг остается все меньше общего, и гораздо заметнее становятся их различия – в семье, материальном положении и мечтах о будущем. Станет ли их первое «взрослое» лето последним летом их дружбы?

Уже на сервисе:

«Лада Голд», (приключенческое драмеди, реж. Никита Власов)

Внуки когда-то кровных врагов Артур и Павел отправляются в приключение всей жизни на Lada-21043, полностью сделанной из бандитского золота. Артур — внук криминального авторитета Мидаса — вынужденно возвращается из Нидерландов в Россию на похороны деда. Павел — внук известного на весь Тольятти милиционера-героя Огурцова, увяз в проблемах с родными, девушкой и деньгами. За золотой ладой и за парнями охотятся только что вышедшие из тюрьмы главари трех бандитских группировок — Лысый, Буба и Гришка-певец. Но значительно опаснее их — протеже Мидаса, беспредельщик Шамрай, который пойдет на все, чтобы вернуть себе золото, влияние и власть. Артур и Павел вынуждены стать друзьями, чтобы спастись, ответить за поступки дедов и, возможно, найти любовь.

Также в октябре:

ФАНТОМ ИЗ ПРОШЛОГО (триллер, реж. Джанлука Манджашутти)

Десять лет назад отца Ирен сбил на машине незнакомец, из-за травмы девушка выросла замкнутым человек, не умеющим контролировать гнев. Во время соревнования по плаванию Ирен получает второе место и срывается на победительницу — за это девушку отстраняют от состязаний. Она уходит из школы, поступает работать на завод и обнаруживает, что ее шеф Мишель похож на того самого водителя, убившего ее отца.

В ОЖИДАНИИ ДАЛИ (драмеди, реж. Давид Пужоль)

1974 год, по всей Испании разгорается огонь революции, и только в небольшом рыбацком городке Кадакес спокойно. Туда от полиции сбегает Альберто, и там же живет великий Сальвадор Дали. Альберто устраивается работать в ресторан «Эль Сюрреаль», владелец которого — поклонник художника и мечтает пригласить его на обед. Для этого нужно привнести в «Эль Сюрреаль» высокую кухню, как раз этим займется Альберто.

РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА (анимационный, реж. Алексей Цицилин, Владимир Николаев, Алексей Замыслов)

Красавицу Людмилу прямо во время свадьбы украл колдун Черномор, на спасение дочери князя отправляют четверо смельчаков, и среди них возлюбленный девушки, зодчий Руслан. Драться он не умеет, зато от соперников отличается прозорливостью и добротой.

ДОМ УДОВОЛЬСТВИЙ (эротическая драма, реж. Анисса Боннфон)

Эмма ради вдохновения для написания романа устраивается работать в берлинский бордель. После одной крайне неудачной встречи девушка меняет место работы и оказывается в «Доме», которым заправляет бывшая секс-работница. Там Эмма находит подруг, готовых искренне поделиться историями своей жизни.

ПРАЗДНИКИ (семейная комедия, реж. Борис Дергачев)

Сестры Пыжовы исправно навещает своих родителей, зная, что каждый раз им придется столкнуться с рядом претензий. Младшая Юля якобы слишком много меняет парней, а у старшей Лены вообще никого нет. Когда девушки заявляются с «женихами» на порог дома, родителям ничего не остается, как испытать на прочность претендентов.

ДЕВОЧКА НИНА И ПОХИТИТЕЛИ ПИАНИНО (семейный мюзикл, реж. Роман Шаляпин)

У девочки Нины дома стоит магическое пианино, делающее из любого музыканта виртуозного исполнителя. Пианино хочет украсть бизнесмен Родион: он хочет лишить всех людей на планете эмоций, для этого достаточно сыграть в прямом эфире на пианино. Против злодея выступают не взрослые, а девочка Нина и ее лучший друг, сосед Кирилл.

РАССМЕШИ МЕНЯ (комедия, реж. Роман Клименко, Анна Рокс, Олег Попов, Сергей Мачехо, Екатерина Устюгова)

Альманах из пяти новелл, отражающих парадоксальные законы современности. Старушка дает отпор телефонным мошенникам, блогер из Белгорода снимает блог о Москве, три женщины мстят неверному любовнику, тв-продюсер лишается карьеры из-за обвинений в харрасменте, а неудачнику наконец-то выпадает счастливый билет.

Фото: кадр из фильма КРАШ-ТЕСТ