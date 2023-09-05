Онлайн-кинотеатр KION рассказал о новинках сентября

Второй сезон «Жизни по вызову» и другие проекты

Главная сентябрьская новинка, которая появится в онлайн-кинотеатре KION с 1 сентября – второй сезон оригинального сериала «Жизнь по вызову» о рынке эскорт-услуг с Павлом Прилучным, Лизой Моряк, Никитой Кологривым, Ольгой Смирновой и Василиной Юсковец.

Кроме того, зрителей стриминга ждут третий сезон турецкого сериала «Ветренный», индийский эпос БАХУБАЛИ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ от режиссера нашумевшего RRR: РЯДОМ РЕВЕТ РЕВОЛЮЦИЯ и многое другое.

Только на KION :

«Жизнь по вызову» – второй сезон (авантюрная драма, реж. Сарик Андреасян)

Бежавший за границу бывший владелец элитного эскорт-агентства Александр Шмидт по прозвищу Волшебник возвращается в Москву ради мести своим врагам – олигарху Ружинскому, разрушившему жизнь Шмидта, и Денису Викторовичу, который устроил расправу над эскортницами его агентства. Волшебник заново начинает бизнес с помощью Антона и его сестры Насти, которые благодаря Шмидту избегают ответственности за убийство жестокого сутенера Вадика. Но главная цель Шмидта – спасти свою дочь Алину, которая после событий первого сезона назло отцу стала эскортницей.

Также на сервисе в сентябре:

«Ветреный» – третий сезон (мелодрама, реж. Джем Карджи, Али Ильхан, Барыш Йош)

В южно-восточном консервативном городе Мидьят все еще существует кровная месть, идея чести и договорные браки, там же уже несколько поколений соперничают две семьи Асланбей и Шадоглу. Их наследники циничный Миран и добрая Рейян влюбляются друг в друга и убегают в Стамбул в поисках правды о судьбах их родителей.

БАХУБАЛИ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ (фэнтезийный боевик, реж. С. С. Раджамули)

В центре повествования ленты – история становления наследника трона Махишмати Бахубали, которому мать-королева королева Шивагами наказала найти невесту. В джунглях Бахубали и телохранитель встречают кортеж принцессы Девасены, но называются обычными странниками и просятся в подданные госпожи.

НЕ В МОЕМ ВКУСЕ (романтическая комедия, реж. Мишель Леклерк)



Начинающая певица Марсия записывает альбом с ее кумиром, идолом 70-х годов Дареджан. Перед выходом пластинки соавторша умирает, поэтому Марсии приходится просить разрешение на релиз проекта у ее наследника Энтони, совсем не интересующемся миром музыки.

В ОЖИДАНИИ ДАЛИ (мелодрама, реж. Давид Пужоль)

1974 год, по всей Испании разгорается огонь революции, и только в небольшом рыбацком городке Кадакес спокойно. Туда от полиции сбегает Альберто, и там же живет великий Сальвадор Дали. Альберто устраивается работать в ресторан «Эль Сюрреаль», владелец которого – поклонник художника и мечтает пригласить его на обед. Для этого нужно привнести в «Эль Сюрреаль» высокую кухню, как раз этим займется Альберто.

Помимо обновлений библиотеки, онлайн-кинотеатр KION также продолжит обновлять главную страницу тематическими актуальными подборками фильмов и сериалов каждую неделю.

Фото: кадр из сериала «Жизнь по вызову»