МТС запускает телеканал «Kion Хит»

В эфире будут показаны originals-проекты, а также российский и зарубежный контент

Компания «МТС Медиа» анонсировала запуск нового телеканала «Kion Хит», который будет транслировать оригинальные проекты онлайн-кинотеатра Kion, а также российские и зарубежные фильмы и сериалы. Канал будет круглосуточно доступен абонентам во всех средах вещания МТС на кнопке 30 в рамках базового пакета.

Originals-сериалы Kion будут выходить в прайм-тайм по будням в 19:00 с ежедневным повтором в полночь и повтором целого блока оригинальных проектов каждую субботу с 19:00 до 24:00. В остальное время эфир займет различный лицензионный контент: российские проекты («Великая», ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДЕНЬ РАДИО, СУПЕРБОБРОВЫ), зарубежный контент (ШАХМАТИСТ, СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН, ХАРДКОР), анимация («Октонавты», аниме «Дикие Скричеры») и другое.

Кроме того, во время просмотра контента из линейки Kion Originals на «Kion Хит» будет возможен переход в соответствующий раздел онлайн-кинотеатра, нажав на специальный баннер или отсканировав QR-код, показанный во время телетрансляции.

По данным компании TelecomDaily, выручка легальных видеосервисов в 2021 году составила 54.9 млрд рублей. На Kion из этого объема приходится 0,8% по итогам минувшего года.