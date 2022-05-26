«Киностудия КИТ» подвела итоги питчинга комедийных сериалов

Всего на конкурс было подано 544 сценарных заявки

«Киностудия КИТ» провела новый Китчинг – питчинг киностудии на тему «Комедийные сериалы». Всего команда «Киностудии КИТ» отобрала 10 финалистов, которые 24 мая представили свои проекты на очной защите. По итогам конкурса победитель получил главный приз – авторский гонорар в размере 250 тысяч рублей. Еще двое участников отмечены специальным призом от видеосервиса Premier – продюсерской поддержкой их проектов.

В качестве членов жюри выступили: генеральный директор Группы Компаний ГПМ КИТ Андрей Терешок; руководитель Департамента производства оригинального контента Premier Марина Катая; писатель, сценарист, драматург Александр Цыпкин; генеральный продюсер компании WMG, шоумен, член Гильдии продюсеров России Вадим Галыгин; кинорежиссёр, сценарист, продюсер Алексей Нужный; голос и создатель студии профессионального перевода и озвучивания «Кураж-Бамбей» Денис Колесников.

Главный приз получил Олег Бондарев с проектом «Дохлый номер» о русских богатырях в современном сеттинге. «Мне пришла в голову идея порассуждать: а что, если древнерусские богатыри были бы бессмертными и жили в наши дни? Как бы они реагировали на то, что сейчас нет привычных им вызовов для борьбы? Смогли бы трансформироваться, адаптироваться к нашей реальности, захотели бы это сделать?», — рассказал Бондарев.

Специальный приз от Premier получили два проекта, набравшие одинаковое количество баллов, – «Коуч» Анны Комаровой и «Жить и нежить в Андреевке» Евгения Чернякова. «Коуч» рассказывает о деревенском решале, который переехал в большой город и стал лайф-коучем, успешно разбирая проблемы клиентов своим фирменным «пацанским» методом. «Жить и нежить в Андреевке» – фантазийный проект о буднях местного телеканала в маленьком провинциальном городке. Репортажи телеканала освещают рутинные события: например, раннее половодье, пробудившее зомби-шатунов раньше срока, или бытовую ссору в семье оборотней.