Казанский международный фестиваль мусульманского кино откроется 7 сентября

В рамках смотра пройдут конкурсные показы, деловая площадка и параллельные мероприятия

Казанский международный фестиваль мусульманского кино начнет свою работу с 7 сентября. В рамках конкурсных и внеконкурсных показов состоятся творческие встречи с режиссерами и актерами фильмов.

Основная программа смотра пройдет в кинотеатре «Синема 5».

Внеконкурсные программы пройдут в рамках программ «Россия – исламский мир», «Тюркский мир», «Этническое кино: точки роста», «Казанские премьеры», а также в ходе программы, посвященной 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, ретроспективы, посвященные 95-летию Владимира Мотыля и 90-летию Андрея Тарковского и другие события.

Значительная часть программы, посвященной 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, пройдет в стенах Галереи современного искусства ГМИИ РТ, программа «В гостях у детства» будет представлена в Детском центре «Экият». Подробное расписание конкурсных и внеконкурсных программ кинофестиваля доступно по ссылке.

Деловая площадка традиционно будет организована в стенах Казанского института культуры. В рамках мероприятий пройдут Казанский региональный кинорынок, Международный питчинг кинопроектов, Форум киношкол, а также мастер-классы от выдающихся деятелей в области киноиндустрии. Подробное расписание доступно на сайте.

церемония открытия фестиваля пройдет в Казанской ратуше 7 сентября в 19:00, официальное закрытие — в КРК «Пирамида» 11 сентября в 18:00.

Полная программа мероприятий XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино доступна по ссылке.