Райан Джонсон уже придумал сюжет для триквела «Достать ножи»

Режиссер ждал завершения забастовки сценаристов, чтобы приступить к работе над картиной

В рамках промо-тура своего нового продюсерского проекта – драмы ЧЕСТНАЯ ИГРА Хлои Домон – Райан Джонсон рассказал в интервью The Wrap, что уже придумал сюжет для триквела ДОСТАТЬ НОЖИ и скоро начнет писать сценарий.

«Дела над продолжением понемногу идут. Разумеется, я не мог работать во время забастовки сценаристов, но теперь она закончилась и можно заняться историей в полную силу, – подчеркнул режиссер. – У меня уже есть завязка и то, где будет разворачиваться грядущая. картина. В общем, в голове кино написано – осталось перенести его на бумагу».

Напомним, что в марте 2021 года Netflix приобрел права на две новых части комедийного детектива с Дэниелом Крейгом за $450 млн – первый из них, ДОСТАТЬ НОЖИ: СТЕКЛЯННАЯ ЛУКОВИЦА, вышел на сервисе в конце 2022-го.

Фото: кадр со съемок фильма ДОСТАТЬ НОЖИ