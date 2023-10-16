top banner

Райан Джонсон уже придумал сюжет для триквела «Достать ножи»

Автор: Илья Кувшинов

16 октября 2023

Режиссер ждал завершения забастовки сценаристов, чтобы приступить к работе над картиной

В рамках промо-тура своего нового продюсерского проекта – драмы ЧЕСТНАЯ ИГРА Хлои Домон – Райан Джонсон рассказал в интервью The Wrap, что уже придумал сюжет для триквела ДОСТАТЬ НОЖИ и скоро начнет писать сценарий.

«Дела над продолжением понемногу идут. Разумеется, я не мог работать во время забастовки сценаристов, но теперь она закончилась и можно заняться историей в полную силу, – подчеркнул режиссер. – У меня уже есть завязка и то, где будет разворачиваться грядущая. картина. В общем, в голове кино написано – осталось перенести его на бумагу».

Напомним, что в марте 2021 года Netflix приобрел права на две новых части комедийного детектива с Дэниелом Крейгом за $450 млн – первый из них, ДОСТАТЬ НОЖИ: СТЕКЛЯННАЯ ЛУКОВИЦА, вышел на сервисе в конце 2022-го.

Фото: кадр со съемок фильма ДОСТАТЬ НОЖИ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предпродажи уикенда: «Смешарики» устремились в погоню за «Ягой» и «Котами Эрмитажа»
Подробнее
Кинофестиваль «Маяк» объявил лауреатов
Подробнее
Названы лучшие фильмы и сериалы 2023 года по версии россиян
Подробнее
Компания КИНО.АРТ.ПРО представила пакет проектов на 2023-2024 годы
Подробнее
Российские киноведы и кинокритики подписали открытое письмо в поддержку фильма «Айта»
Подробнее
Минкультуры запретило показ «Сказки» Александра Сокурова на фестивале «КАРО.Арт»
Подробнее
Названа оптимальная стоимость билетов в российских кинотеатрах
Подробнее
Генеральным директором Rutube назначен Сергей Иванов
Подробнее
Студии и стриминги приостановили переговоры с бастующими голливудскими актерами
Подробнее
Обзор изменения графика релизов на неделе 9–15 октября
Подробнее
Касса России: лидером проката стал «Повелитель ветра»
Подробнее
Объявлена предварительная программа международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес 23/24»
Подробнее
Сериал «Суперпозиция» с Павлом Табаковым стал победителем фестиваля Minnesota WebFest
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Повелитель ветра» вновь первый
Подробнее
Официальная касса России: «Повелитель ветра» уверенно возглавил бокс-офис
Подробнее
Концертный фильм Тейлор Свифт идет на рекорд
Подробнее
«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Страсти по Матвею»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 12–15 октября 2023 года
Подробнее
Касса четверга: «Повелитель ветра» продолжает лидировать
Подробнее