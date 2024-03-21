Актера Никиту Кологривого арестовали на 7 суток по статье о мелком хулиганстве
Автор: БК
21 марта 2024
Такое решение принял Центральный районный суд Новосибирска
Центральный районный суд Новосибирска принял свое решение по делу Никиты Кологривого – звезду сказки ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ и сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» арестовали на 7 суток по статье о мелком хулиганстве.
Во время суда актер заявил, что был готов к аресту, так как уже провел сутки в отделении полиции, и скорее переживает за то, чем он может быть полезен на свободе. «Оправдываться я не собираюсь, только каяться», — отметил Кологривый.
Напомним, что ранее актер устроил дебош в одном из ресторанов Новосибирска – он был пьян, нападал на сотрудников и приставал к официантке.
Фото: кадр из фильма ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ
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