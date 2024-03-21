top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Актера Никиту Кологривого арестовали на 7 суток по статье о мелком хулиганстве

Актера Никиту Кологривого арестовали на 7 суток по статье о мелком хулиганстве

Автор: БК

21 марта 2024

Такое решение принял Центральный районный суд Новосибирска

Центральный районный суд Новосибирска принял свое решение по делу Никиты Кологривого – звезду сказки ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ и сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» арестовали на 7 суток по статье о мелком хулиганстве.

Во время суда актер заявил, что был готов к аресту, так как уже провел сутки в отделении полиции, и скорее переживает за то, чем он может быть полезен на свободе. «Оправдываться я не собираюсь, только каяться», — отметил Кологривый.

Напомним, что ранее актер устроил дебош в одном из ресторанов Новосибирска – он был пьян, нападал на сотрудников и приставал к официантке.

Фото: кадр из фильма ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Кощей в Эрмитаже: сборы российского кино за рубежом в 2023 году
Подробнее
«Рецепт любви»: картина об искусстве жизни по-французски
Подробнее
Данилу Козловского и Ксению Раппопорт убрали из титров «Летучего корабля»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 11–17 марта 2024 года
Подробнее
Минюст РФ признал актера Семена Трескунова* и режиссера Романа Либерова* иноагентами
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Позывной «Пассажир» стартовал с третьей строчки официального прокатa
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Позывной «Пассажир» стартовал со второй строчки
Подробнее
Касса четверга: «Онегин» продолжает лидировать
Подробнее
Минкультуры призвало увеличить число компаний – лидеров отечественного кинопроизводства
Подробнее
Касса России: «Онегин» продолжает лидировать
Подробнее
Как здорово, что все мы здесь сегодня
Подробнее
Суд отклонил иск к Виктору Хориняку на 8 млн рублей
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14–17 марта
Подробнее
Выручка онлайн-кинотеатров в России выросла на 45% в 2023 году
Подробнее
Профессиональная премия кинооператоров «Белый квадрат» назвала номинантов
Подробнее
Российская драма «Просточеловек» получила награду на фестивале в США
Подробнее
Андрей Кончаловский запустил культурологическое исследование «Это мы. Родные люди»
Подробнее
Комитет Госдумы по культуре хочет внести в законодательство понятие «социально значимый фильм»
Подробнее
Съемки «Никто 2» Ильи Найшуллера могут начаться в конце года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Летучий корабль» обгоняет «По щучьему велению»
Подробнее