Актера Никиту Кологривого арестовали на 7 суток по статье о мелком хулиганстве

Такое решение принял Центральный районный суд Новосибирска

Центральный районный суд Новосибирска принял свое решение по делу Никиты Кологривого – звезду сказки ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ и сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» арестовали на 7 суток по статье о мелком хулиганстве.

Во время суда актер заявил, что был готов к аресту, так как уже провел сутки в отделении полиции, и скорее переживает за то, чем он может быть полезен на свободе. «Оправдываться я не собираюсь, только каяться», — отметил Кологривый.

Напомним, что ранее актер устроил дебош в одном из ресторанов Новосибирска – он был пьян, нападал на сотрудников и приставал к официантке.

Фото: кадр из фильма ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ