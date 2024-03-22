Суд не стал ужесточать наказание Никите Кологривому за дебош в баре

Актер проведет за решеткой семь суток

Новосибирский областной суд отказал прокуратуре в увеличении срока ареста Никиты Кологривого и оставил в силе свое прошлое решение – актер проведет за решеткой семь суток за мелкое хулиганство. Об этом сообщает ТАСС.

«Назначенное наказание является справедливым и соразмерным содеянному. Оставить без изменений», – заявила судья Юлия Деменкова.

Ранее прокуратура просила увеличить срок ареста до 15 суток, сочтя наказание слишком мягким. Обвинение также заявило, что приняло во внимание общественный резонанс, вызванный поступком Кологривого.

Отмечается, что звезда сказки ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ и сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» заявила на заседании по апелляции, что его наказание оказалось «несоизмеримо жестоким», и подчеркнула, что уже подвергается общественному порицанию со всех сторон – по словам Кологривого, в спецприемнике он не получает достаточного количества еды и воды.

Фото: кадр из сериала «Два холма»