top banner

Срок ареста Никиты Кологривого могут увеличить

Автор: БК

22 марта 2024

Актеру грозит до 15 суток лишения свободы

Ситуация вокруг ареста Никиты Кологривого продолжает не утихать – актер вновь оказался в суде из-за того, что прокурор не согласился с его арестом на семь суток и планирует увеличить срок.

Отмечается, что звезде сказки ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ и сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» теперь грозит до 15 суток по статье о мелком хулиганстве.

Напомним, что ранее Центральный районный суд Новосибирска назначил Кологривому административное наказание из-за дебоша в одном из ресторанов Новосибирска. По информации РИА Новости, актер взял с собой в камеру четыре книги, среди которых оказались «Бесы» Достоевского и «Дар бесценный» Натальи Кончаловской о художнике Василии Сурикове.

Фото: кадр со съемок сериала «Черная весна»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Кощей в Эрмитаже: сборы российского кино за рубежом в 2023 году
Подробнее
«Рецепт любви»: картина об искусстве жизни по-французски
Подробнее
Данилу Козловского и Ксению Раппопорт убрали из титров «Летучего корабля»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 11–17 марта 2024 года
Подробнее
Минюст РФ признал актера Семена Трескунова* и режиссера Романа Либерова* иноагентами
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Позывной «Пассажир» стартовал с третьей строчки официального прокатa
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Летучий корабль» обгоняет «По щучьему велению»
Подробнее
Касса четверга: «Онегин» продолжает лидировать
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Позывной «Пассажир» стартовал со второй строчки
Подробнее
Касса России: «Онегин» продолжает лидировать
Подробнее
Выручка онлайн-кинотеатров в России выросла на 45% в 2023 году
Подробнее
Профессиональная премия кинооператоров «Белый квадрат» назвала номинантов
Подробнее
Официальная касса России: «Онегин» сохранил лидерство
Подробнее
Комитет Госдумы по культуре хочет внести в законодательство понятие «социально значимый фильм»
Подробнее
Съемки «Никто 2» Ильи Найшуллера могут начаться в конце года
Подробнее
Союз кинематографистов России нашел партнера для реконструкции Центрального Дома кино
Подробнее
Звезда «Очень странных дел» получит награду на CinemaCon-2024
Подробнее
Актера Никиту Кологривого отправили в спецприемник после дебоша в Новосибирске
Подробнее
«Исчезнувший велосипедист» пропал из конкурсной программы фестиваля дебютов «Дух огня»
Подробнее
Международная касса: сиквел «Дюны» столкнулся с четвертой «Кунг-фу пандой»
Подробнее