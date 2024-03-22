Срок ареста Никиты Кологривого могут увеличить

Актеру грозит до 15 суток лишения свободы

Ситуация вокруг ареста Никиты Кологривого продолжает не утихать – актер вновь оказался в суде из-за того, что прокурор не согласился с его арестом на семь суток и планирует увеличить срок.

Отмечается, что звезде сказки ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ и сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» теперь грозит до 15 суток по статье о мелком хулиганстве.

Напомним, что ранее Центральный районный суд Новосибирска назначил Кологривому административное наказание из-за дебоша в одном из ресторанов Новосибирска. По информации РИА Новости, актер взял с собой в камеру четыре книги, среди которых оказались «Бесы» Достоевского и «Дар бесценный» Натальи Кончаловской о художнике Василии Сурикове.

Фото: кадр со съемок сериала «Черная весна»