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Никита Кологривый принял решение хулиганить только в кино

Автор: БК

16 апреля 2024

Его ближайшим проектом станет комедия «Кореша», которая выйдет в прокат 18 июля

Никита Кологривый решил остепениться и хулиганить только в кино. Уже 18 июля на экранах кинотеатров появятся КОРЕША, где актер вновь вернется к роли «лихого парня с района».

«Дорогие друзья, свершилось! Я много думал и принял решение, что теперь буду хулиганить только в кино. А как я буду там хулиганить, вы сможете увидеть совсем скоро, потому что на большие экраны выходит фильм под названием КОРЕША, где я исполнил одну из главных ролей – персонажа по имени Макс. Дорогие друзья, смотрите и ходите в кино! Хулиганьте только в творческом пространстве. Моих ошибок не повторяйте. Будьте людьми», – заявил Кологривый.

Полнометражный приквел сериалов «Зема 3» и «Макс и Гусь» расскажет о похождениях закадычных друзей до того, как они встали на криминальную дорожку. По сюжету, Макс угоняет коллекционный «Кадиллак» у местного авторитетного бизнесмена, а Гусь пытается помочь своему другу, даже несмотря на то, что его взяли в заложники и заставили разгребать бесхозные гаражи, на месте которых этот самый бизнесмен решил построить самый лучший в Пензе отель.

Производством картины занимаются кинокомпании «Вселенная кино» и «Ящер Пикчерс» при поддержке «НМГ Студии». Дистрибьютором КОРЕШЕЙ выступает «НМГ Кинопрокат».

Фото: пресс-служба кинокомпании «Вселенная кино»

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