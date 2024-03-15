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Комитет Госдумы по культуре хочет внести в законодательство понятие «социально значимый фильм»

Автор: Илья Кувшинов

15 марта 2024

Об этом заявила председатель Комитета Елена Ямпольская

Председатель Комитета по культуре Государственной думы РФ Елена Ямпольская сообщила в своем телеграм-канале о том, что планирует провести на следующей неделе совещание по вопросу внесения в законодательство понятия «социально значимый фильм».

«Если сойдемся, надо продумать критерии и механизм присвоения той или иной картине подобной категории. А главная задача – сделать так, чтобы категория не осталась строчкой в прокатном удостоверении, но реально обеспечивала преференции в прокате», – подчеркнула она.   

Отмечается, что впервые с подобной инициативой в 2022 году выступал президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов – тогда он призвал поддерживать фильмы, которые не имеют рекламных бюджетов, но важны для государства.

Фото: официальный сайт Государственной Думы

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