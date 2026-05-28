Названы номинанты четвертого Конкурса короткометражного кино Художественного театра
Имена лауреатов огласят 10 июня на Малой сцене МХТ имени А.П Чехова
Оргкомитет четвертого Конкурса короткометражного кино Художественного театра представил шорт-лист участников. Партнерами проекта выступают Банк ВТБ и онлайн-кинотеатр Wink.
Тема конкурса этого года – «Барто. 120 секунд детства», приуроченная к 120-летию со дня рождения поэтессы Агнии Барто.
В число номинантов вошли:
• «Планета забытых игрушек», реж. Мария Лапшина (Школа кино и телевидения «Индустрия»)
• «Мы с отцом», реж. Анастасия Куимова (ВКСР им. Г. Н. Данелии)
• «Эдя», реж. Валерий Козлов (ГИТИС)
• «Облачно с прояснениями», реж. Герман Андриевский (Школа кино и телевидения «Индустрия»)
• «Мишка», реж. Ксения Андрианова (ВГИК)
• «Помощница», реж. Григорий Иванец (Школа кино и телевидения «Индустрия»)
• «В пустой квартире», реж. Гаяния Тугарина (ВКСР им. Г. Н. Данелии)
• «Первоклассники», реж. Ариадна Пинчук (СПБГИКиТ)
• «Понесемся над лесами», реж. Валерия Трунева (Московская школа кино)
• «Носки летают», реж. Владимир Назаренко (ВГИК)
Лауреаты будут названы 10 июня на Малой сцене МХТ имени А.П Чехова. Победитель получит возможность снять новый короткометражный проект с участием артистов театра при поддержке Wink.
Все фильмы из шорт-листа будут показаны в рамках церемонии, а также опубликованы в онлайн-кинотеатре.
Фото: кадр из фильма «Мишка»