Названы номинанты четвертого Конкурса короткометражного кино Художественного театра

Имена лауреатов огласят 10 июня на Малой сцене МХТ имени А.П Чехова

Оргкомитет четвертого Конкурса короткометражного кино Художественного театра представил шорт-лист участников. Партнерами проекта выступают Банк ВТБ и онлайн-кинотеатр Wink.

Тема конкурса этого года – «Барто. 120 секунд детства», приуроченная к 120-летию со дня рождения поэтессы Агнии Барто.

В число номинантов вошли:

• «Планета забытых игрушек», реж. Мария Лапшина (Школа кино и телевидения «Индустрия»)

• «Мы с отцом», реж. Анастасия Куимова (ВКСР им. Г. Н. Данелии)

• «Эдя», реж. Валерий Козлов (ГИТИС)

• «Облачно с прояснениями», реж. Герман Андриевский (Школа кино и телевидения «Индустрия»)

• «Мишка», реж. Ксения Андрианова (ВГИК)

• «Помощница», реж. Григорий Иванец (Школа кино и телевидения «Индустрия»)

• «В пустой квартире», реж. Гаяния Тугарина (ВКСР им. Г. Н. Данелии)

• «Первоклассники», реж. Ариадна Пинчук (СПБГИКиТ)

• «Понесемся над лесами», реж. Валерия Трунева (Московская школа кино)

• «Носки летают», реж. Владимир Назаренко (ВГИК)

Лауреаты будут названы 10 июня на Малой сцене МХТ имени А.П Чехова. Победитель получит возможность снять новый короткометражный проект с участием артистов театра при поддержке Wink.

Все фильмы из шорт-листа будут показаны в рамках церемонии, а также опубликованы в онлайн-кинотеатре.

Фото: кадр из фильма «Мишка»