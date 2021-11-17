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Олеся Коновалова стала исполнительным директором «Кинопоиска»

Автор: Виолетта Палий

17 ноября 2021

Данная должность является новой в компании

Олеся Коновалова назначена исполнительным директором «Кинопоиска». Об этом Коновалова заявила на своей странице в социальной сети. Данная позиция — новая в «Кинопоиске», ее создание рассчитано на усиление компании экспертами рынка.

В задачи исполнительного директора входит операционная деятельность, а также развитие внутренних и внешних партнерств и кросс-сервисных проектов «Яндекса».

Ранее Коновалова занимала пост заместителя директора по контентной политике в «Ростелекоме», затем — исполнительного директора видеосервиса Premier.

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