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В Южной Корее завысили кассовые сборы более чем 300 фильмов

Автор: Илья Кувшинов

17 августа 2023

Полицейское расследование выявило нарушения за последние пять лет

Полицейское расследование в Южной Корее выявило серьезные махинации в области бокс-офиса – по сообщению ScreenDaily, за последние пять лет в стране были завышены кассовые сборы у 323 местных картин.

Под подозрение полиции попали 69 работников киносетей и 24 сотрудника прокатных компаний. Утверждается, что в промежутке между мартом 2018 года и июнем 2023-го представители кинотеатров были в сговоре с дистрибьюторами, внося заведомо ложную информацию о продажах билетов в систему Корейского совета по кинематографии.

Чиновники заявили, что было пересчитано 2,67 млн билетов. Среди картин, которые затронули махинации в области кассовых сборов – фильм-катастрофа ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ, участник Каннского кинофестиваля 2022 года.

Сообщается, что расследование началось в начале этого года, когда южнокорейские чиновники посетили офисы ведущих сетей мультиплексных кинотеатров CJ CGV, Megabox и Lotte Cinema, а также дистрибьюторов Lotte Entertainment, Showbox и Kidari Studio.

Фото: Кадр из фильма ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

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