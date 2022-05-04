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Фестиваль «Короче» объявил даты проведения

Автор: БК

4 мая 2022

Подать заявку на участие в смотре короткого метра можно до 15 июля включительно

Х Российский фестиваль короткометражного кино «Короче» в этом году пройдет с 19 по 21 августа в Калининграде. 

К участию в основной конкурсной программе принимаются игровые и анимационные короткие метры, снятые на русском языке. Хронометраж — от 3 до 24 минут. Подать заявку на участие можно на сайте до 15 июля включительно. В основную конкурсную программу будут отобраны только премьерные проекты.

В профессиональный отборочный комитет, который будет формировать конкурсную и внеконкурсную программы, входят журналист и писатель Артем Рыжков, кинокритик Вадим Рутковский и главный редактор программы «Кино в деталях» Надежда Королева. 

«Интерес к короткому формату сейчас огромный, — отметил владелец фестиваля Антон Калинкин. — Короткометражные фильмы выходят в прокат, номинируются на «Оскар», собирают кассы. Снисходительное отношение к короткому метру, которое существовало в индустрии, ушло в прошлое. Сегодня короткометражки — часть киноиндустрии и интересный для зрителя формат». 

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