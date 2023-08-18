Фестиваль «Короче» в самом разгаре

Зрители уже посмотрели большую часть фильмов дебютной программы и половину короткометражной

XI «Короче» в самом разгаре.

В рамках новой программы полнометражных дебютных работ были показаны шесть картин из восьми отобранных: СКАЗКИ ГОФМАНА Тины Баркалая (также ставший фильмом открытия смотра), БЕРИ ДА ПОМНИ Байбулата Батуллы, ЧАЙКА Полины Лазаревой, ЛЕТОМ АСФАЛЬТ ТЕПЛЫЙ Ирины Бас, КРЕЦУЛ Александры Лихачевой и ТАЙМ-АУТ Владимира Скворцова.

Основная программа короткометражного кино завершилась только наполовину – уже в субботу гости «Короче» смогут увидеть два оставшихся блока конкурсных работ и определить для себя фаворитов.

На второй день смотра в Центральном парке Калининграда был открыт летний кинотеатр. Зрителей порадовали не только показом внеконкурсной программы «Короче. Звезды», но и концертом специального гостя Владимира Преснякова, исполнившего свои главные хиты.

В рамках образовательной программы «Короче. Лекторий» уже состоялись мастер-классы сценариста Андрея Золотарева и режиссера Бориса Хлебникова – любой желающий мог задать им интересующий вопрос и узнать экспертное мнение профессионалов индустрии. Так, например, Хлебникову не удалось обойтись от обязательного на подобных встречах вопроса про топ-5 любимых фильмов:

«У меня нет такого, – отметил режиссер. – Слушайте, ну это правда. Во-первых, я киновед по образованию, я очень много фильмов смотрел. А во-вторых, это когда тебе 17 лет, то есть – любимый певец, любимый фильм и еще что-то любимое. А с возрастом этого становится очень много. Я пытался что-то составить, но у меня не получалось…»

Впереди, в заключительный день фестиваля, в рамках программы пройдут встречи с режиссером и сценаристом Наталией Мещаниновой, режиссером Иван И. Твердовским и программным директором конкурса полнометражного дебютного кино Ситорой Алиевой.

Также, вечером в воскресенье, жюри конкурсных программ объявят лауреатов на торжественной церемонии закрытия смотра в Центральном парке Калининграда.

Фото: Геннадий Авраменко