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Стала известна конкурсная программа Х фестиваля «Короче»

Автор: БК

4 августа 2022

В рамках смотра также будет представлена специальная программа для закупщиков контента

X Фестиваль короткометражного кино «Короче» представил основную конкурсную программу, в которую вошли 25 короткометражных фильмов. Фестиваль пройдет в Калининграде с 19 по 21 августа. 

Также в этом году будет представлена эксклюзивная программа для закупщиков контента. В рамках спецпрограммы будут показаны новые российские короткометражки со звездными актерскими составами. Для аккредитации на программу заявки направлять в почту: buyer@korochekino.com

Основной конкурс фестиваля «Короче»: 
• «Веселый понедельник», реж. Софья Райзман 
• «Женщина», реж. Анастасия Соколова
• «Зелень, мясо, голова», реж. Антон Хвалей 
• «Зожесть», реж. Максим Кадушев 
• «Кажется, навсегда», реж. Алена Олейник
• • «Как с Максимом х(пип)ня случилась», реж. Виталий Дудник 
• «Калачакра», реж. Ая Улзытуева 
• «Контактеры», реж. Анастасия Воронина 
• «Красная Заря», реж. Евгений Добророднов 
• «Курьер», реж. Олег Богатырев 
• «Луна сегодня не взойдет», реж. Давид Квирквелия 
• «На глубине», реж. Лиза Старикова
• «Ночью можно», реж. Мария Ястребова 
• «Огонек», реж. Светлана Габдрахимова 
• «Отпечатки», реж. Серафим Ореханов 
• «Паттерны», реж. Глеб Суковатых 
• «Похороны чая», реж. Александра Гавриленко 
• «Привет, Сандрин», реж. Наталья Омельченко 
• «Просрал», реж. Павел Курандин 
• «Рыбалка», реж. Георгий Болдугеров
• «Слезы капали в Фо-Бо», реж. Сергей Филатов
• «Тук-тук-тук», реж. Андрей Гордин 
• «У нас есть связь», реж. Виктор Прокофьев 
• «Унесённый в звёздную глубину», реж. Сергей Анфиногентов 
• «Шурик», реж. Александр Самсонов 

Конкурсные показы пройдут 20 и 21 августа в кинотеатре «Заря». Также для жителей города добавлена еще одна площадка фестиваля – кинотеатр КАРО (ТЦ Калининград Плаза). На все сеансы вход свободный, по регистрации.

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