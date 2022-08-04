Стала известна конкурсная программа Х фестиваля «Короче»

В рамках смотра также будет представлена специальная программа для закупщиков контента

X Фестиваль короткометражного кино «Короче» представил основную конкурсную программу, в которую вошли 25 короткометражных фильмов. Фестиваль пройдет в Калининграде с 19 по 21 августа.

Также в этом году будет представлена эксклюзивная программа для закупщиков контента. В рамках спецпрограммы будут показаны новые российские короткометражки со звездными актерскими составами. Для аккредитации на программу заявки направлять в почту: buyer@korochekino.com

Основной конкурс фестиваля «Короче»:

• «Веселый понедельник», реж. Софья Райзман

• «Женщина», реж. Анастасия Соколова

• «Зелень, мясо, голова», реж. Антон Хвалей

• «Зожесть», реж. Максим Кадушев

• «Кажется, навсегда», реж. Алена Олейник

• • «Как с Максимом х(пип)ня случилась», реж. Виталий Дудник

• «Калачакра», реж. Ая Улзытуева

• «Контактеры», реж. Анастасия Воронина

• «Красная Заря», реж. Евгений Добророднов

• «Курьер», реж. Олег Богатырев

• «Луна сегодня не взойдет», реж. Давид Квирквелия

• «На глубине», реж. Лиза Старикова

• «Ночью можно», реж. Мария Ястребова

• «Огонек», реж. Светлана Габдрахимова

• «Отпечатки», реж. Серафим Ореханов

• «Паттерны», реж. Глеб Суковатых

• «Похороны чая», реж. Александра Гавриленко

• «Привет, Сандрин», реж. Наталья Омельченко

• «Просрал», реж. Павел Курандин

• «Рыбалка», реж. Георгий Болдугеров

• «Слезы капали в Фо-Бо», реж. Сергей Филатов

• «Тук-тук-тук», реж. Андрей Гордин

• «У нас есть связь», реж. Виктор Прокофьев

• «Унесённый в звёздную глубину», реж. Сергей Анфиногентов

• «Шурик», реж. Александр Самсонов

Конкурсные показы пройдут 20 и 21 августа в кинотеатре «Заря». Также для жителей города добавлена еще одна площадка фестиваля – кинотеатр КАРО (ТЦ Калининград Плаза). На все сеансы вход свободный, по регистрации.