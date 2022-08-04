Стала известна конкурсная программа Х фестиваля «Короче»
В рамках смотра также будет представлена специальная программа для закупщиков контента
X Фестиваль короткометражного кино «Короче» представил основную конкурсную программу, в которую вошли 25 короткометражных фильмов. Фестиваль пройдет в Калининграде с 19 по 21 августа.
Также в этом году будет представлена эксклюзивная программа для закупщиков контента. В рамках спецпрограммы будут показаны новые российские короткометражки со звездными актерскими составами. Для аккредитации на программу заявки направлять в почту: buyer@korochekino.com
Основной конкурс фестиваля «Короче»:
• «Веселый понедельник», реж. Софья Райзман
• «Женщина», реж. Анастасия Соколова
• «Зелень, мясо, голова», реж. Антон Хвалей
• «Зожесть», реж. Максим Кадушев
• «Кажется, навсегда», реж. Алена Олейник
• • «Как с Максимом х(пип)ня случилась», реж. Виталий Дудник
• «Калачакра», реж. Ая Улзытуева
• «Контактеры», реж. Анастасия Воронина
• «Красная Заря», реж. Евгений Добророднов
• «Курьер», реж. Олег Богатырев
• «Луна сегодня не взойдет», реж. Давид Квирквелия
• «На глубине», реж. Лиза Старикова
• «Ночью можно», реж. Мария Ястребова
• «Огонек», реж. Светлана Габдрахимова
• «Отпечатки», реж. Серафим Ореханов
• «Паттерны», реж. Глеб Суковатых
• «Похороны чая», реж. Александра Гавриленко
• «Привет, Сандрин», реж. Наталья Омельченко
• «Просрал», реж. Павел Курандин
• «Рыбалка», реж. Георгий Болдугеров
• «Слезы капали в Фо-Бо», реж. Сергей Филатов
• «Тук-тук-тук», реж. Андрей Гордин
• «У нас есть связь», реж. Виктор Прокофьев
• «Унесённый в звёздную глубину», реж. Сергей Анфиногентов
• «Шурик», реж. Александр Самсонов
Конкурсные показы пройдут 20 и 21 августа в кинотеатре «Заря». Также для жителей города добавлена еще одна площадка фестиваля – кинотеатр КАРО (ТЦ Калининград Плаза). На все сеансы вход свободный, по регистрации.