Кинофестиваль «Короче» объявил победителей

Приз за лучший фильм достался короткометражной ленте «Мне надо вам что-то сказать»

Названы победители XI кинофестиваля «Короче». Лауреатам вручили награды на торжественной церемонии закрытия смотра, которая прошла в Центральном парке Калининграда.

Обладателем награды за лучший фильм в основном конкурсе короткометражного кино стала лента МНЕ НАДО ВАМ ЧТО-ТО СКАЗАТЬ Евгения Марьяна.

Главный приз новой программы полнометражных дебютов достался фильму БЕРИ ДА ПОМНИ Байбулата Батуллы.

Конкурсная программа короткометражного кино

• Приз за лучший фильм – МНЕ НАДО ВАМ ЧТО-ТО СКАЗАТЬ, реж. Евгений Марьян

• Приз за лучший сценарий – Андрей Лукьянов (БЕРНАКИ, реж. Андрей Лукьянов)

• Приз за лучшую режиссуру – Павел Королько (ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС)

• Приз за лучшую операторскую работу – Александр Ефошкин (БИГ, реж. Ольга Дымская)

• Приз за лучшую анимационную работу – РАСЦВЕТШАЯ ЗИМА, реж. Александр Бруньковский

• Специальный приз жюри – актриса Марина Калецкая (ДРУГ, ЭПИЗОД 7, реж. Михаил Мещеряков)

• Специальный приз журнала «Искусство кино» – ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, реж. Павел Королько

Конкурсная программа полнометражных дебютов

• Приз за лучший фильм – БЕРИ ДА ПОМНИ, реж. Байбулат Батулла

• Специальный приз жюри «Мы согласны. Это комедия» – ЧАЙКА, реж. Полина Лазарева

• Специальный приз жюри «За реальность» – АКВАРИУМ, реж. Илья Шагалов

• Специальный приз канала «Россия 1» – СКАЗКИ ГОФМАНА, реж. Тина Баркалая

Фото: Геннадий Авраменко