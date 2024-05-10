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Сериал «Король и Шут» получит полнометражное продолжение

Автор: Илья Кувшинов

10 мая 2024

Об этом рассказал режиссер Рустам Мосафир

История Горшка и Князя еще не завершена – сериал «Король и Шут» получит продолжение в виде фильма. Об этом заявил режиссер Рустам Мосафир.

По его словам, картина станет «полной перезагрузкой» проекта. Начало съемок запланировано на эту осень, а выход в прокат – на весну 2025 года.

«Снимать будем в Санкт-Петербурге и других городах России. И только в России. Сценарий уже написан. Актёрский состав еще утверждается – он включает в себя и старых героев, и новых. Новая сказочная история», – подчеркнул постановщик.

Биографический сериал, посвященный истории одноименной хоррор-панк-группы, дебютировал в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в марте 2023 года и стал самым популярным проектом сервиса за прошлый год – к середине декабря его посмотрело 4,3 млн подписчиков «Плюса». Производством сериала занимались кинокомпания «Лунапарк» и «Плюс Студия».

Фото: кадр из сериала «Король и Шут»

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