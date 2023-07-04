«Кинопоиску» назначили штраф в размере 1 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ

Показчик намерен оспорить решение в суде

Замоскворецкий суд города Москвы назначил онлайн-кинотеатру «Кинопоиск» штраф в размере 1 млн рублей из-за неправильной возрастной маркировки фильмов, содержавших сцены с изображением ЛГБТ-отношений.

Причиной для возбуждения дела стала неправильная отметка в фильмах ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС, ЖАДНОСТЬ, АНГЛИЙСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК и ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ.

С БК связались представители сервиса, сообщившие следующее: «Мы планируем обжаловать решение суда, так как закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации (запрещенного контента — БК). По данным фильмам мы заменили возрастную маркировку на 18+, как только Роскомнадзор признал их демонстрацией нетрадиционных отношений.

Мы надеемся, что текущая практика штрафов в отношении онлайн-кинотеатров будет пересмотрена в сторону предупреждений, а штрафы будут применяться только за неисполнение требований от госорганов».