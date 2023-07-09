«Кинопоиск» представил новинки июля

Продолжение «Пищеблока», комедия с Робертом Де Ниро и приключения Стива Бушеми и Дэниэла Рэдклиффа

Рассказываем о новинках на «Кинопоиске», которые можно будет посмотреть в июле.

С 1 июля:

«Невидимые» (1-й сезон)

Специальная следственная группа занимается особыми делами — пытается идентифицировать безымянных жертв преступлений, чтобы восстановить справедливость и сообщить родным погибших новости. В эту группу входят ее самоотверженный лидер Дариус, богатая Герцогиня, опытная Мари-Джо и боксер Бен.

«ВИП петс» (2-й сезон, анимация)

Главные герои мультсериала — шесть модных собак, которые умеют разговаривать. Но понимают их только стилист Фабио и его племянница Фабия, тоже мечтающая стать парикмахершей. Фабио и Фабия помогают собакам выглядеть неотразимо, ведь с их прическами постоянно случается что-то неожиданное.

С 5 июля:

ШРАМЫ ПАРИЖА (режиссер Седрик Жименес)

13 ноября 2015 года в Париже прогремело сразу несколько терактов. Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает, как бойцы антитеррористического подразделения в течение пяти дней искали и ловили тех, кто был ответствен за национальную трагедию. Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в 2022 году.

ПРИНЦ ПУСТЫНИ (режиссер Эрик Барбье)

Мальчик Зоди однажды он находит верблюжонка-сироту, за которым охотятся браконьеры. Зоди решает помочь новому другу и отправляется в путешествие по Сахаре, чтобы добраться до Абу-Даби, где проходит верблюжья гонка.

С 6 июля:

«Кошка» (1-й сезон)

Детективный сериал Карена Оганесяна. В городе начали массово пропадать дети, за расследование берется Оксана Кошкина. Дело вскрывает травмы прошлого самой героини и выводит ее на след еще более крупного преступления.



С 7 июля

«Монтеросси» (1-й сезон)

Популярный, но не очень счастливый телевизионный сценарист Карло Монтеросси однажды попадает в передрягу. На его пороге оказывается незнакомец, который пытается его убить. Монтеросси удается избежать смерти, но теперь он одержим тем, чтобы найти заказчика и понять, кому он мог испортить жизнь.

С 8 июля:

«Пищеблок» (2-й сезон)

Продолжение популярного сериала про вампиров позднего СССР. После финала первого сезона прошло три года. Школьник Валерка Лагунов повзрослел, но продолжает бороться с жаждой крови. Но жизнь мальчика и его друзей оказывается под угрозой: в городе появился новый вампир. Первый сезон был основан на одноименном романе Алексея Иванова, а второй — продолжение, одобренное писателем.

С 10 июля:

«Рекламное агентство» (1-й сезон)

Ко А-ын — карьеристка, которая работает в рекламном агентстве и ждет повышения. Однажды оно происходит, но не совсем так, как она хотела. Оказывается, девушка будет занимать этот пост всего год, а потом должна передать бразды правления глуповатой дочке генерального директора. Ко А-ын не намерена терпеть такое отношение к себе, поэтому решает побороться за свое место в компании.

С 11 июля:

«Чудотворцы» (4-й сезон)

Продолжение комедийной антологии с Дэниэлом Рэдклиффом и Стивом Бушеми. В каждом сезоне их герои оказываются в новом сеттинге. Они уже побывали на небесах, в мрачном Средневековье и на Диком Западе, а теперь окажутся в постапокалиптическом будущем, где люди вынуждены постоянно вести борьбу за собственную жизнь.

С 13 июля:

ВКУС СЧАСТЬЯ (режиссер Слони Соу)

Франко-японская комедия со звездным актерским составом. Мишленовский повар Габриэль Карвин оказывается в кризисе после расставания с женой. Чтобы вернуть себе интерес к жизни, он отправляется в Японию, чтобы познать секрет вкуса умами, а поможет ему в этом старый друг.

ХОТЯ БЫ В КИНО (режиссер Тимур Дулатов) и ХОТЯ БЫ В КИНО 2 (режиссер Ернар Нургалиев)

Популярная казахская комедийная дилогия. Главный герой — нечистый на руку чиновник Кайрат. В первом фильме он попадает в больницу, средства на модернизацию которой разворовал, чтобы построить себе дачу. А в сиквеле оказывается за решеткой, но вскоре ему предлагают выйти из тюрьмы ради миссии в Таиланде, где Кайрат должен изобличить бывшего друга-коррупционера.

МИНИ-ДЕТЕКТИВЫ И ТАЙНА СКОРПИОНА (режиссер Тина Макич)

Шведский фильм по мотивам популярной книжной серии. Загадочный Скорпион держит в страхе городок Виллерби. Подростки Джерри и Майя объединяют усилия вместе с воровкой Лили, чтобы остановить преступника.

С 15 июля:

«Гора Чири» (1-й сезон)

В национальном парке Чирисан неспокойно: тут регулярно случаются стихийные бедствия, а еще на его территории промышляет серийный убийца. Опытная смотрительница парка Со И-ган и новобранец Кан Хен-джо помогают посетителям, которые часто оказываются в сложных ситуациях.

«Она никогда не узнает» (1-й сезон)

Деловитая Юн Сон-а работает в косметической компании, под ее руководством трудится маркетолог Чхе Хен-сын. Парень втайне влюблен в начальницу, но сама она обручена с другим мужчиной. Чхе Хен-сын решает добиться внимания Юн Сон-а, когда узнает, что ее отношения далеки от идеала.

КОРОЛЬ-ЛЬВЕНОК (режиссер Давид Моро)

Львенок по прозвищу Кинг сбегает из неволи и находит пристанище в доме, где живут Инес и Алекс. Брат и сестра решают вернуть зверенка в Африку. Покинув дом, они отправляются в увлекательное путешествие вместе с львенком.

С 19 июля:

НОЧЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ (режиссеры Дэйв Хилл, Мэтт Джонс)

Ромком про одну разгульную ночь в Лос-Анджелесе. Популярный комик Мэтт, писатель Дэйв, актриса Сид и карьеристка Эми встречаются в баре. Они планируют просто приятно покутить, но эта ночь оказывает живительный эффект на всех них.

С 28 июля:

БОЕЦ: КОРОЛЬ РИНГА (режиссер Дэниэл Грэм)

Драматический фильм о карьере профессионального боксера Джема Белчера, который стал самым молодым чемпионом Англии, но скончался уже в 30 лет. Главную роль исполнил Мэтт Хукингс, написавший сценарий фильма.

Также скоро выйдут:

КОПЕНГАГЕНА НЕ СУЩЕСТВУЕТ (режиссер Мартин Сковбьерг)

Новый фестивальный фильм по сценарию Эскиля Вогта (он получил оскаровскую номинацию за «Худшего человека на свете»). Ида и Сандер знакомятся в Копенгагене, и эта встреча меняет их жизнь. Однако после короткого романа девушка исчезает, а парень становится главным подозреваемым в ее убийстве. Сандер вспоминает все подробности их отношений, чтобы понять, что стало с Идой.

УИК-ЭНД С БАТЕЙ (режиссер Лора Террузо)

Комедия с Робертом Де Ниро в главной роли. Себастьян отправляется на выходные к родителям своей жены Элли, у которых есть огромное роскошное поместье. Но приятный уик-энд оказывается под угрозой: Элли предлагает, чтобы к ним присоединился Сальво, развязный итальянский отец Себастьяна. Сценарист фильма — стендап-комик и актер Себастьян Манискалко, а история частично основана на его жизненном опыте.

БЕККИ В ЯРОСТИ (режиссеры Мэтт Энджел, Сьюзан Кут)

Продолжение фильма БЕККИ (2020). В сиквеле Бекки пытается забыть ужасающие события прошлого, но однажды неизвестные похищают ее любимую собаку. Девушка вновь встает на тропу войны, а ее противником становится экстремист Дэррил.

«Райцентр» (1-й сезон)

Двадцатилетний юбилей выпуска из школы прерывается из-за страшной находки: из воды вылавливают автомобиль с трупом, который очень долго пролежал на дне. В машине также оказывается метеорит. Начавшееся расследование всколыхнет старые раны и заставит повзрослевших одноклассников вспомнить прошлое.

«Школьная доска» (1-й сезон)

Учитель Атлас Кандемир возвращается в родные края и устраивается работать в школу, где когда-то учился сам. Он также встречает свою бывшую возлюбленную, с которой расстался, когда уехал в большой город. Девушка узнает, почему Атлас принял то решение много лет назад.

