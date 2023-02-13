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В столице пройдут Дни документального кино Красноярского края

Автор: БК

13 февраля 2023

Показы состоятся в ЦДК

С 15 по 17 февраля 2023 года в Москве пройдут «Дни документального кино Красноярского края». Фестиваль состоится в Центральном Доме кинематографистов. Мроприятие проходит под эгидой правительства Красноярского края. В течение трех дней москвичи увидят документальные киноленты режиссеров Красноярского края и смогут пообщаться с представителями сибирской киноиндустрии. 
  
Открыта регистрация на круглый стол «Документальное кино Красноярского края: Региональные практики» с участием сибирских кинематографистов, который пройдет 15 февраля в 16:00.
 
В рамках «Дней документального кино Красноярского края в Москве» состоятся показы фильмов «Танго с балалайкой» Александра Калашникова, «Лучшие места не в партере» Василия Буйлова и «Енисейский марафон» Владимира Тарасова. 

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