В столице пройдут Дни документального кино Красноярского края

Показы состоятся в ЦДК

С 15 по 17 февраля 2023 года в Москве пройдут «Дни документального кино Красноярского края». Фестиваль состоится в Центральном Доме кинематографистов. Мроприятие проходит под эгидой правительства Красноярского края. В течение трех дней москвичи увидят документальные киноленты режиссеров Красноярского края и смогут пообщаться с представителями сибирской киноиндустрии.



Открыта регистрация на круглый стол «Документальное кино Красноярского края: Региональные практики» с участием сибирских кинематографистов, который пройдет 15 февраля в 16:00.



В рамках «Дней документального кино Красноярского края в Москве» состоятся показы фильмов «Танго с балалайкой» Александра Калашникова, «Лучшие места не в партере» Василия Буйлова и «Енисейский марафон» Владимира Тарасова.