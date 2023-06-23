2-й Международный форум кинопроизводителей прошел в Красноярском крае

Победители питчинга, состоявшегося на мероприятии, получили денежные призы

По итогам II Международного форума кинопроизводителей, который прошел с 20 по 22 июня в Шушенском, Ермаковском районах и Минусинске, планируемое количество съемок в Красноярском крае возрастет.

В течение трех дней ведущие российские и зарубежные продюсеры, кинорежиссеры, представители кинокомпаний обсудили задачи и перспективы развития кинопроизводства в Красноярском крае.

Состоялись круглые столы, встречи с главами городов и муниципальных районов Красноярского края, дискуссионные площадки, продюсерские туры, пешие походы по живописным местам, конкурс кинопроектов (питчинг), кинопоказы и творческие встречи.

Организатором форума выступил КГАУК «Енисей кино» при поддержке Министерства культуры Красноярского края. Партнерами стали Союз кинематографистов России, Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Фонд поддержки регионального кинематографа.

Главная цель кинофорума — стимулирование развития кинопроизводства в Красноярском крае: обмен опытом поможет участникам выстроить эффективные партнерские отношения и объединить всех заинтересованных в развитии кинобизнеса в регионе.

22 июня, в финальный день II Международного форума кинопроизводителей были подписаны шесть соглашении: между «Енисей кино» и кинокомпанией «Триикс Медиа», Фондом поддержки регионального кинематографа, студией «ВСТРЕЧА», продюсерским центром Дмитрия Клепацкого, продюсерским центром «Всемирные русские студии». А также прошло подписание соглашения между киностудией «Беларусьфильм», кинокомиссией Красноярского края и «Енисей кино».

Для гостей провели продюсерский тур по природным местам юга Красноярского края. Гости побывали на Саяно-Шушенской ГЭС, в Церкви Евдокии Преподобномученицы в селе Сизая. В селе Субботино экспертов киноиндустрии познакомили с сибирскими ремеслами, угощали клубникой, и показывали, как печь блины в русской печи. Участники форума посетили аэропорт Шушенское, Музей-заповедник Шушенское, Мигнинское водохранилище в Ермаковском районе, Буйбинский перевал, озеро Ойское, озеро Радужное в природном парке Ергаки. В дальнейшем локации могут рассматриваться при создании новых кинопроектов.

В «Красноярском краевом колледже культуры и искусства» (г. Минусинск) состоялась дискуссионная площадка на тему «Планирование кинопроизводства на территории Красноярского края», на которой кинопродюсеры обсуждали идеи и предложения в подготовку концепции развития кинематографии в Красноярском крае.

С 20 по 22 июня для жителей Минусинска и Шушенского прошли 6 бесплатных кинопоказов фильмов, которые лично представили продюсеры кинокартин, а также победители конкурса кинопроектов (питчинга) в 2022 году.



Из 159 заявок, из них 137 – в категории «Игровое кино» или «Сериалы», 22 – в категории Документальное кино», было отобрано по 5 проектов в каждой категории, которые приняли участие в конкурсе.

В номинации «Документальное кино» победителем стал проект ТАНЗЫБЕЙСКИЙ ПРОМЕТЕЙ, реж. Оксана Веселова, продюсер Иван Волошин (г. Красноярск).

В категории «Игровое кино» или «Сериалы» победителем стал проект «Красноярское краткое», авторы сценария Анастасия Белошапкина, Елизавета Бояринова, Иван Черников, Дмитрий Синицин, режиссёры Анастасия Белошапкина, Елизавета Бояринова, Иван Черников, продюсеры Дмитрий Резвых, Екатерина Ракова, Михаил Нельзин (г. Красноярск)».

Победители получили денежную премию в размере 1 млн. рублей в категории «Игровое кино»; 500 тыс. рублей — в категории «Документальное кино».

За три дня проведения кинофорума на кинопоказы в Шушенском и Минусинске пришли 1142 зрителя.

«На кинофорум приехали люди, которые снимают интересные и качественные проекты. И, надеюсь, будут реализовать их в Красноярском крае. Со стороны власти могу сказать — у нас точно есть понимание, что нужно для развития киноиндустрии в Красноярском крае», — резюмировал иполняющий обязанности заместителя губернатора Красноярского края, председатель кинокомиссии Красноярского края Василий Нелюбин.

Генеральный директор «Енисей кино» Ирина Белова: «Ровно год назад мы встречались с продюсерами на l Международном кинофоруме. И за это время произошло очень многое. Принят Закон о государственной поддержке кинематографии в Красноярском крае, состоялись съемки 8-серийной исторической драмы «Красный Яр» и сезонов сериалов «Великолепная пятерка» и «Первый отдел» с участием около 90 актеров из Красноярского края в 6 территориях региона. В Красноярском крае создана кинокомиссия и появились рибейты. Благодаря кинокомпании «Триикс Медиа» в Санкт- Петербурге прошли обучение кинопрофессиям второго плана 24 красноярских специалиста. Также при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, СПБИКиТ и «Енисей кино» обучили 28 специалистов по программе профессиональной переподготовки».