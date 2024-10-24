«Красный шелк» будет прокатываться в Китае как локальный фильм

Проект обзавелся китайским сопродюсером

Генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова сообщила в рамках блиц-интервью на конференции «НРА: Новый сезон», что детективный экшн КРАСНЫЙ ШЕЛК обзавелся китайским сопродюсером и будет прокатываться на территории страны как локальный фильм.

«Фильм на днях получил разрешение от властей Китая на то, чтобы в него зашел китайский сопродюсер. И это будет копродукция с Китаем. Фильм будет прокатываться в Китае как локальный, не попадая под квоту иностранного кино», – заявила она.

В актерском составе проекта задействованы Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Ярослав Могильников, Гоша Куценко, а также китайские актеры Чжэн Ханьи, Ян Цзыхуа, Хуан Хаонань и Чжэн Лун.

На российские экраны КРАСНЫЙ ШЕЛК выйдет 20 февраля.

Фото: кадр из фильма КРАСНЫЙ ШЕЛК