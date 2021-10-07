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«Союзмультфильм», Bubble и Okko представили первый российский анимационный проект на основе комикса

Автор: Виолетта Палий

7 октября 2021

Это первый горизонтально-вертикальный мультсериал студии

Киностудия «Союзмультфильм» и мультимедийный сервис Okkoкоторые входят в экосистему Сбера, представили новый анимационный сериал «Крутиксы» по мотивам популярной одноимённой серии комиксов издательства Bubble Comics – создателей «Майора Грома». Над оригинальной вселенной проекта работали креативный продюсер и режиссер «Союзмультфильма» Александра Бизяева, главный редактор Bubble Роман Котков и один из авторов сценария фильма МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР и креативный продюсер Евгений Еронин.

Первые шесть серий «Крутиксов» будут эксклюзивно доступны с 10 октября в мультимедийном сервисе Okko и эфире телеканала «Мультиландия».

Комедийный 2D-сериал рассчитан на аудиторию 6-8 лет. Проект с элементами фантастики рассказывает о приключениях хомяка Зигги и белочки Руби, которые случайно наделяют земных пса Роя и кота Сола суперсилами и забирают с собой в космос. Став настоящей командой, герои посещают занятия в Звёздной Академии и защищают от Железной Гарпии жителей планет сказочной галактики. Всего на данный момент создано 7 серий длительностью 11 минут каждая, в «Союзмультфильме» намерены произвести еще 45 эпизодов. В проекте кота Сола озвучивает актер Андрей Бурковский.

«Крутиксы» – действительно новаторский проект не только для «Союзмультфильма», но и для всей российской анимационной индустрии: по сути, это первый опыт создания мультсериала на основе комиксов, – сказала председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева, – над всеми сюжетами и образами мы работали в сотрудничестве с Bubble». Она также сообщила, что для «Союзмультфильма» «Крутиксы» станут первым горизонтально-вертикальным сериалом, где каждый эпизод будет рассказывать одну законченную историю, и одновременно продолжать единое, сквозное повествование.

В мультимедийном сервисе Okko высоко оценили перспективы нового проекта:

«Мы сосредоточены на том, чтобы пользователи Okko всегда получали доступ к лучшему контенту для совместного семейного просмотра. Проекты студии «Союзмультфильм» – объединяют поколения и являются ярким примером нашего культурного кода. Okko видит свою миссию в том, чтобы поддерживать возрождение индустрии анимации в нашей стране, и «Крутиксы» – один из первых флагманских проектов на этом пути – сказал генеральный продюсер мультимедийного сервиса Okko Джаник Файзиев, – Мы рады, что благодаря нашему сотрудничеству с «Союзмультфильмом», эксклюзивной платформой для премьеры нового сериала станет мультимедийный сервис Okko, и надеемся, что наши самые юные зрители и их родители по достоинству оценят «Крутиксов».

В свою очередь главный редактор Bubble Comics Роман Котков отметил, что мультсериал заинтересует как поклонников комиксов, так и современной анимации. «Крутиксы» – это, наверное, самый супергеройский проект, который мы вообще делали, в них есть яркие образы, сверхсилы и запоминающиеся герои, в общем, всё, что нужно, чтобы полюбить эту историю, – сказал представитель издательства, –  Отдельно хочу отметить, что в данном случае люди, работавшие над мультиком, до этого работали непосредственно над комиксом, поэтому партнёрство Bubble и «Союзмультфильма» – пример идеального сотрудничества для создания крутого проекта. Теперь фанаты комиксов пойдут с удовольствием смотреть мультик, а фанаты мультсериала – читать комиксы. И это далеко не всё, чем мы порадуем их в ближайшее время впереди у Bubble и «Союзмультфильма» ещё очень много сюрпризов!»

Одновременно с премьерой, которая прошла 6 октября, в продаже вновь появятся комиксы «Крутиксы»: Bubble переиздаст старые выпуски, а также начнёт выпускать номера с новыми сюжетами.

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