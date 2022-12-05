Алексей Кудрин стал советником «Яндекса» по корпоративному развитию

Ранее он покинул пост главы Счетной палаты

Алексей Кудрин перешел в «Яндекс» на позицию советника по корпоративному развитию. Об этом бывший глава Счетной палаты сообщил в своем телеграм-канале.

«Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные. Одна из главных задач – помочь сохранить уникальную управленческую и технологическую культуру Яндекса, чтобы он оставался независимой, лучшей в России ИТ-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди», — отметил Кудрин.

29 ноября Алексей Кудрин покинул пост главы Счетной палаты, заявив, что после госслужбы планирует сосредоточиться на «больших проектах частных инициатив, которые имеют значительный эффект для людей». 30 ноября Совет Федерации освободил Кудрина с позиции главы Счетной палаты по представлению президента РФ Владимир Путина.

Ранее «Яндекс» объявил, что проведет реструктуризацию своих активов: компания рассматривает выделение основной части бизнеса, в частности, поиск, рекламу, электронную коммерцию, сервисы доставки, медиасервисы и другое, в отдельную группу, за которой сохранится бренд «Яндекса». При этом международные части бизнесов беспилотных технологий, облачных сервисов, разметки данных и образовательных сервисов будут выделены под управление голландского Yandex N.V., который затем выйдет из числа акционеров группы и сменит название. Компания также объявила о намерении остаться публичной после реструктуризации.