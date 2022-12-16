Стали известны победители питчинга «Лаборатория саспенса»

Лучшим признан проект «Заберу грехи (дорого)» Андрея Янченко

Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» при поддержке Минкультуры РФ подвел итоги питчинга проектов жанрового и остросюжетного кино «Лаборатория саспенса».

В рамках конкурса десять финалистов представили хорроры, триллеры, фантастику и другие остросюжетные жанры. Жюри питчинга отметило проект «Заберу грехи (дорого)» Андрея Янченко. Главный герой – 19-летний Иван Гордеев, дворовый парень с трудным характером. Работает кассиром в мини-маркете, ненавидит окружающий мир и промышленный городок, в котором живёт. Внезапно он получает дар забирать чужие грехи и решает на нём заработать. В итоге герой встречает настоящую любовь, но между влюблёнными встаёт зависть, похоть гнев и другие грехи горожан. На питчинге были также представлены проекты о кризисе среднего возраста у мужчин, о заключенных в тюрьме, которые превращаются в зомби из-за падения метеорита, а также проект о мире, в котором можно продать воспоминания.

В состав жюри вошли гендиректор Киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева, гендиректор Киностудии «Беларусьфильм» Владимир Карачевский, режиссер Хамидреза Газеми (Иран), исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев, продюсер Галина Сыцко, президент компании «Каропрокат» Алексей Рязанцев, кинорежиссер Алексей Нужный и другие.

С финалистами продолжат работу наставники лаборатории. В 2023 году некоторые проекты представят российским телеканалам, платформам и фондам в более проработанном виде.

Также в рамках питчинга медиахолдинг «Цифровое Телевидение» и издательство «АСТ» объявили о создании совместного проекта «Лаборатория саспенса: Экранизации». Директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение» Иван Кудрявцев отметил: «Мы вместе с издательством «АСТ» и нашими наставниками «Лаборатории саспенса» выберем произведения 3-4 молодых российских авторов и предложим участникам «Лаборатории саспенса» высказать свои идеи экранизаций этих книг. Потом вместе определим лучшие, победитель получит права на экранизацию этого произведения. С этими правами и со своей заявкой, доработанной с помощью наставников «Лаборатории саспенса», режиссёр или сценарист сможет выйти на рынок и предложить свой проект, уже упакованный правами».