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Лаборатория научного кино принимает заявки на участие

Автор: БК

21 марта 2022

Всего в ходе обучения пройдут съемки 15 короткометражных проектов

Первая в России лаборатория научного кино приглашает режиссеров поработать над созданием научно-популярных фильмов. В рамках лаборатории пройдут съемки 15 короткометражных фильмов, которые войдут в полнометражный альманах и выйдут на киноэкраны. Первым этапом программы станет погружение авторов в научный контекст, знакомство с учеными и создание междисциплинарного сообщества ученых и кинематографистов. Для разработки проекта авторы с самого начала будут погружаться в научную среду, изучать актуальные научные темы, а также знакомиться с учеными и их работой.

В процессе работы над проектом режиссеры смогут прослушать курс лекций по продюсированию, режиссуре, дистрибуции научного кино и по мировой истории научного кино.

В конце обучения студенты представят короткие метры по научным тематикам, которые войдут в общий альманах. Наиболее интересные будут дорабатаны и лягут в основу для полнометражных картин.

Заявки принимаются до 28 марта 2022 года.

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