В Перми завершился фестиваль «ЛАМПА»

Гран-при досталось анимационному фильму «Сын» Жанны Бекмамбетовой

11 октября в Перми состоялась церемония награждения победителей XIII Международного фестиваля вдохновляющего кино «ЛАМПА». Гран-при смотра получил анимационный фильм «Сын» Жанны Бекмамбетовой.

Лучшим игровым короткометражным фильмом признана картина «Любви больше нет» Аполлинарии Лиманской, а лучшим игровым сериалом — «Встать на ноги» Павла Тимофеева. В специальной номинации полного метра победило драмеди ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА Сергея Малкина, а лучшим документальным полнометражным фильмом стала картина ПРОЩАТЬ Елены Кузовлевой.

Среди других лауреатов — КРАСАВИЦА Антона Богданова, получившая награду за лучший актерский ансамбль, и СВОДИШЬ С УМА Дарьи Лебедевой, за который Мила Ершова отмечена в номинации «Лучшая женская роль». Лучшим документальным сериалом признан проект «В Хогвартс я не попал», а в номинации «Суперкороткий метр» победил «Бутон» иранского режиссера Хамеда Бахрами.

Всего награды получили 39 фильмов в семи номинациях. В шорт-лист фестиваля вошли 69 картин из 11 стран.

Полный список победителей доступен на официальном сайте «ЛАМПЫ».

Фото: пресс-служба фестиваля