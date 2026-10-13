top banner

В Перми завершился фестиваль «ЛАМПА»

Автор: БК

13 октября 2026

Гран-при досталось анимационному фильму «Сын» Жанны Бекмамбетовой

11 октября в Перми состоялась церемония награждения победителей XIII Международного фестиваля вдохновляющего кино «ЛАМПА». Гран-при смотра получил анимационный фильм «Сын» Жанны Бекмамбетовой.

Лучшим игровым короткометражным фильмом признана картина «Любви больше нет» Аполлинарии Лиманской, а лучшим игровым сериалом — «Встать на ноги» Павла Тимофеева. В специальной номинации полного метра победило драмеди ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА Сергея Малкина, а лучшим документальным полнометражным фильмом стала картина ПРОЩАТЬ Елены Кузовлевой.

Среди других лауреатов — КРАСАВИЦА Антона Богданова, получившая награду за лучший актерский ансамбль, и СВОДИШЬ С УМА Дарьи Лебедевой, за который Мила Ершова отмечена в номинации «Лучшая женская роль». Лучшим документальным сериалом признан проект «В Хогвартс я не попал», а в номинации «Суперкороткий метр» победил «Бутон» иранского режиссера Хамеда Бахрами.

Всего награды получили 39 фильмов в семи номинациях. В шорт-лист фестиваля вошли 69 картин из 11 стран.

Полный список победителей доступен на официальном сайте «ЛАМПЫ».

Фото: пресс-служба фестиваля

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Официальная касса России: в поисках смеха
Подробнее
Новинки октября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 5–11 октября 2026 года
Подробнее
В Минкультуры прошел питчинг детско-юношеских национальных фильмов (часть 1)
Подробнее
В Минкультуры прошел питчинг детско-юношеских национальных фильмов (часть 2)
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Битва моторов» обходит «Красный шелк» и «Волчка»
Подробнее
Касса четверга: «Битва моторов» возглавила чарт
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8-11 октября
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Битва моторов» ожидаемо вырвалась в лидеры
Подробнее
Семь российских мультфильмов покажут на фестивале в Турции
Подробнее
«Диггер» может стать одним из крупнейших кассовых провалов XXI века
Подробнее
В Минкультуры прошел питчинг дебютных национальных фильмов (часть 2)
Подробнее
Дэвид Заслав получит $606 млн после продажи Warner Bros. Discovery
Подробнее
Кинофестиваль «Маяк» объявил лауреатов
Подробнее
Сказочный слет: итоги СПбМКФ-2026
Подробнее
КИОН и F6 добились возбуждения уголовного дела из-за пиратской копии «Приговора»
Подробнее
В Минкультуры прошел питчинг дебютных национальных фильмов (часть 1)
Подробнее
Четвертый кинофестиваль «Маяк»: фоторепортаж с церемонии закрытия
Подробнее
Disney предложил крупным студиям использовать Infinity Vision в качестве конкурента IMAX
Подробнее
«Атмосфера Кино» представила трейлер экранизации романа «Война и мир»
Подробнее