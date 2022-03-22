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Стали известны участники программы Cinéfondation Каннского кинофестиваля

Автор: БК

22 марта 2022

В этом году проекты российских кинематографистов не представлены в секции

Для участия в секции L'Atelier программы Cinéfondation, которая традиционно проходит в рамках Каннского кинофестиваля, отобрано 15 наиболее перспективных проектов из 15 стран. Так, режиссеры-участники в сопровождении своих продюсеров смогут встретиться с потенциальными партнерами. 

В этом году приглашены кинематографисты из Нидерландов, Зимбабве, Судана, Грузии, Египта, Болгарии, Турции, Филиппин, Мьянмы, Ирака, Палестины, Чехии, Эфиопии, Колумбии и Израиля. С полным списком участников и их проектами можно ознакомиться на сайте Cinéfondation

Встречи потенциальных партнеров с режиссерами проектов пройдут с 22 по 27 мая. Каннский кинофестиваль в 2022 году состоится с 17 по 28 мая. Секция L'Atelier программы Cinéfondation была создана в 2005 году с целью развития авторского кино.

Ранее организаторы смотра объявили о бойкоте связанных с государством российских делегаций и киноинституций из-за ситуации на Украине.

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