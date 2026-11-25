В агентстве отметили, что работа Лебедевой в картине стала одним из главных открытий фильма

Российская актриса Ирис Лебедева, исполнившая одну из главных ролей в фильме Андрея Звягинцева* МИНОТАВР, подписала контракт с международным агентством Independent Talent Group.

«Работа с Андреем* над МИНОТАВРОМ стала для меня необыкновенным опытом, и мне очень приятно видеть, что фильм находит отклик у зрителей по всему миру. Сотрудничество с Independent – важный и воодушевляющий следующий шаг в моей карьере. Оно открывает новые возможности для работы с талантливыми кинематографистами, воплощения самых разных образов и участия в историях, которые мне близки, в разных странах и на разных языках», – заявила актриса.

В агентстве отметили, что работа Лебедевой в картине стала одним из главных открытий фильма, особо подчеркнув ее выразительную и самобытную игру.

В числе клиентов Independent Talent Group – Джоди Комер, Дэвид Теннант, Джиллиан Андерсон, Рэйчел Вайс, Стивен Грэм, Софи Тернер, Элизабет Мосс, Мариса Томей, Джаред Харрис, Шон Бин, Эйса Баттерфилд и многие другие.

* Внесен Минюстом в реестр иноагентов.

Фото: кадр из фильма МИНОТАВР