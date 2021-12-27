Лаборатория «Ленфильм-дебют» объявила шорт-лист проектов

На данный момент отобрана 31 заявка

Лаборатория «Ленфильм-дебют», организованная киностудией «Ленфильм» в партнерстве с продюсерским центром Potential, при поддержке Министерства культуры РФ, подвела итоги всероссийского отборочного этапа на участие в сценарно-режиссерской лаборатории.

Так, в шорт-лист прошел 31 проект из 595 поданных заявок. После заключительного этапа отбора, 1 февраля 2022 года будут объявлены десять проектов-финалистов, авторы которых примут участие в лаборатории. Финалисты получат возможность доработать свои дебютные проекты до уровня готовых к производству сценариев под руководством ведущих представителей отечественной киноиндустрии.

Шорт-лист:

1. Агрба Атана «Синее-синее солнце» (Москва)

2. Андилевко Илья «Мама, как это?» (Санкт-Петербург)

3. Барсукова Мария «Ноль целых» (Москва)

4. Варенников Александр «Небо, земля и что-то еще» (Санкт-Петербург)

5. Вилкова Ирина «Митина любовь» (Москва)

6. Вологдин Дмитрий «Я справлюсь» (Санкт-Петербург)

7. Горбушина Вероника «Теплица» (Москва)

8. Груша Степан «Поли» (Санкт-Петербург)

9. Грушин Никита «В глубину» (Санкт-Петербург)

10. Грязев Андрей «Падение» (Москва)

11. Доржиев Батор «Дочь» (Москва)

12. Елисеев Антон «Тихий свет» (Екатеринбург)

13. Калашникова Наталья «Тишина» (Москва/Санкт-Петербург)

14. Калинина Юлия «Сиделка» (Москва)

15. Колмаков Антон «Акционистка» (Екатеринбург)

16. Копцевы Владимир и Елена «Крым наш» (Санкт-Петербург)

17. Кульков Максим «Бумажное солнце» (Москва)

18. Мамыкин Антон «Космос засыпает» (Санкт-Петербург)

19. Марченко Игорь «Счастлив, когда ты нет» (Москва)

20. Насибулина Алина «Эвридика» (Москва)

21. Нидоев Эрадж «Синяя кошка» (Москва)

22. Овечко Сергей «Северная станция» (Москва)

23. Саетов Ильшат «Чатыр-тау» (Москва)

24. Семыкина Дина «Плоскогорье» (Санкт-Петербург)

25. Спиридонов Денис «У подножия гор» (Москва)

26. Стадников Андрей «Алфавит» (Москва)

27. Степанова Анастасия «А Гамлет был в кедах» (Москва)

28. Уйманов Виталий «Бисер» (Тольятти)

29. Цой Игорь «Покорность» (Москва)

30. Шкундов Виталий «Сожители» (Москва)

31. Южаков Алексей «Ку-ку» (Тюмень)

Анна Гудкова, мастер лаборатории «Ленфильм-дебют»: «Мы благодарны всем, кто прислал свои работы для участия в лаборатории, и высоко ценим ту искренность, эмоциональность, талант и любовь к кино, которые чувствовались в каждом письме и текстах, которые нам довелось прочесть. Мы убеждены, что уже сейчас выбранный нами список авторов заслуживает самого пристального внимания от киноиндустрии. Это яркие, самобытные и нетривиальные режиссеры и сценаристы, о которых мы точно еще услышим».

На следующем этапе мастера и кураторы, в числе которых режиссеры и сценаристы Борис Хлебников, Наталия Мещанинова, Анна Пармас, Александр Велединский, Бакур Бакурадзе, Любовь Мульменко, Андрей Прошкин, Николай Хомерики и главный редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов, по итогам творческого задания отберут из шорт-листа 10 лучших проектов для дальнейшей работы с авторами в рамках лаборатории.

Обучение начнется весной 2022 года в Санкт-Петербурге на базе «Ленфильма» в офлайн- и онлайн-форматах. Программа лаборатории включит в себя три очных учебных недели в Санкт-Петербурге под руководством креативного продюсера кинокомпании 1-2-3 Production Анны Гудковой и редактора Александры Васнецовой, индивидуальную онлайн-работу с кураторами между очными рабочими встречами и запланированный на осень 2022 года финальный питчинг перед представителями Министерства культуры РФ, фондов поддержки кино, онлайн-платформ, а также фестивальными отборщиками и ведущими российскими продюсерами.

Инициатор создания и руководитель – продюсер кинокомпании СТВ, основатель кинокомпании Forest Film Наталья Дрозд.