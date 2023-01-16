«Ленфильм-дебют» начал прием заявок на участие

Лаборатория пройдет с июня по декабрь 2023 года в Санкт-Петербурге

Лаборатория «Ленфильм-дебют» объявила о старте приема заявок на участие. Участниками станут десять начинающих режиссеров и сценаристов со всей России, прошедших конкурсный отбор.

Под руководством профессионалов индустрии дебютанты смогут доработать свои сценарии полнометражных художественных фильмов до готовых к запуску проектов. Учебные очные сессии пройдут с июня по декабрь 2023 года в Санкт-Петербурге на базе киностудии «Ленфильм».

Подать заявку можно до 20 марта на сайте лаборатории: https://lenfilm-debut.ru/ . Заявка должна включать: творческую биографию в произвольной форме; синопсис фильма; сценарий фильма; режиссерскую экспликацию; мотивационное письмо; портфолио: одну законченную киноработу режиссера (короткий метр, веб-сериал, документальный фильм).

Финальный список участников будет объявлен в мае.

Завершающим событием станет питчинг готовых проектов перед представителями крупнейших российских кинокомпаний, Министерства культуры РФ, фондов поддержки кино. Несколько проектов лаборатории киностудия «Ленфильм» отберет для участия в конкурсе на получение финансовой поддержки Минкультуры РФ.

В команду кураторов этого года вошли: Бакур Бакурадзе, Любовь Борисова, Дмитрий Дьяченко, Александр Велединский, Наталья Кудряшова, Максим Пежемский, Алексей Попогребский, Андрей Прошкин, Анна Пармас и Николай Хомерики. Руководитель второй лаборатории «Ленфильм-дебют» – Александра Васнецова, мастер курса прошлого года. В этом году Александра вновь выступит в качестве мастера, совместно с кинокритиком, редактором и историком кино Николаем Корнацким.

Обучение пройдет на бесплатной основе, включая обеспечение проезда и проживания для иногородних студентов на время очных сессий.