Съемки «Смертельного оружия 5» начнутся в следующем году

Режиссером картины вступит Мел Гибсон

Похоже, Мелу Гибсону придется выбирать между двумя режиссерскими проектами в следующем году – инсайдеры утверждают, что в 2024-м постановщик займется съемками СМЕРТЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 5. Об этом сообщает World of Reel.

Ожидается, что главные роли в картине вновь исполнят сам Гибсон и Дэнни Гловер.

Новую версию сценария пятого фильма написал Джез Баттеруорт (FORD ПРОТИВ FERRARI, ГРАНЬ БУДУЩЕГО) – в его основе лежит оригинальная идея покойного Ричарда Доннера, снявшего все предыдущие картины франшизы.

Ранее актер Джеймс Кэвизел заявлял, что съемки продолжения СТРАСТЕЙ ХРИСТОВЫХ с Мэлом Гибсоном в режиссерском кресле также начнутся в следующем году. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Фото: кадр из фильма СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4