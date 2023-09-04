Тони Люн получил почетную награду Венецианского кинофестиваля

Приз актеру вручил режиссер Энг Ли

Еще одна почетная награда Венецианского фестиваля нашла своего лауреата – Тони Люн получил «Золотого льва» за вклад в киноискусство. Приз актеру вручил режиссер Энг Ли.

«Я благодарен тому, что вырос в Гонконге и был воспитан местной киноиндустрией, где и началась моя карьера. Поэтому я хочу разделить эту награду со всеми замечательными людьми, с которыми мне довелось работать более сорока лет. Это дань уважения им и, конечно же, гонконгскому кино», – сказал Люн в своей благодарственной речи.

Стоит отметить, что три картины, в которых актер исполнял главную роль, ранее удостаивались главного приза Венецианского кинофестиваля – ГОРОД СКОРБИ, РИКША и ВОЖДЕЛЕНИЕ.

Церемония закрытия 80-го Венецианского кинофестиваля состоится 9 сентября. Напомним, что смотр на острове Лидо стал одним из первых крупнейших кинофестивалей, открывшихся во время забастовок гильдий сценаристов и актеров.

Фото: соцсети фестиваля