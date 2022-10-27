Госдума приняла в первом чтении закон о запрете ЛГБТ-пропаганды в России

За нарушения будут назначены штрафы

Госдума единогласно одобрила в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ, пропаганды педофилии, а также демонстрации ЛГБТ-информации и информации, побуждающей к смене пола среди подростков, в России. Изменения коснутся кино, интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов и рекламы.

Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях, а также в в законы «О СМИ», «Об информации» и «О рекламе». Согласно законопроектам, запрещаются пропаганда и демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, а также информации, способной вызвать у детей желание сменить пол.

Пропагандой будет считаться показ однополых отношений в положительном свете и представление их как равноценных гетеросексуальным отношениям, заявлял глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

За демонстрацию ЛГБТ и информации, побуждающей к смене пола среди подростков, будут назначены штрафы в размере: 50 — 200 тысяч рублей для граждан; 100 — 400 тысяч рублей для должностных лиц; 0,8 — 4 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток — для юрлиц.

Поправки в законопроекты ко второму чтению должны быть внесены к 10 ноября.