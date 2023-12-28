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Lionsgate завершила сделку по покупке eOne у Hasbro

Автор: Илья Кувшинов

28 декабря 2023

Компания получит права на игру «Монополия», а также библиотеку из почти 6500 готовых проектов

Lionsgate завершила анонсированную в августе сделку по приобретению медиахолдинга Entertainment One (eOne) у производителя игрушек Hasbro. Об этом сообщает Deadline.

Она обошлась конгломерату в $375 млн плюс принятие на себя некоторых кредитов eOne на финансирование производства. Первоначально инсайдеры оценивали медиахолдинг в $500 млн.

Отмечается, что Lionsgate получит не только библиотеку из почти 6500 готовых проектов, но и еще снимаемые сериалы (вроде «Новичка» и «Шершней»), а также разные реалити-шоу. Еще компания сможет увеличить свое присутствие в Канаде и Великобритании.

Сделка также включает в себя права на разработку фильма по настольной игре Hasbro «Монополия», однако большая часть интеллектуальной собственности производителя игрушек останется за ними.

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